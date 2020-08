ElRubius logra un récord histórico en Twitter

Eso de llevar un diario, donde contabas qué te había pasado y las cosas que pensabas a lo largo del tiempo, ha sufrido un cambio importante en las dos últimas décadas: ha pasado de estar en papel y ser algo privado a estar en internet y a la vista de todos.

En 2011, ya con una poca relevancia en YouTube, ElRubius se abría una cuenta en Twitter el 25 de octubre, preguntándose en inglés cómo funcionaba todo aquello. Con el paso de los años ha sumado casi 6.000 likes, pero era raro que entonces superara los 25 corazones por mensaje.

De ser uno más en la red social acaba de alcanzar un hito impresionante: 15 millones de personas están pendientes de lo que escribe en mensajes de hasta 280 caracteres. Muy pocas veces supera los 100, y eso no le ha impedido ser el youtuber español más relevante con sus tuits. le saca unos siete millones a WillyRex o Vegetta.

No solo eso: en 2016 suyo fue el post más retuiteado del mundo y, hasta entonces, de la historia de la plataforma. Decía simplemente "Limonada", y formaba parte de un concurso que promocionaba a través de vídeos. Dos años después repitió con "Limonada 2.0", de nuevo el mensaje más compartido de aquel momento.

Era entonces una celebración por haber llegado a 30 millones de seguidores en YouTube, un número que no ha parado de crecer. Twitter siempre ha sido una herramienta auxiliar en su carrera, desde donde deriva a otros contenidos habitualmente, pero con 15 millones de followers y desde hace un tiempo la cosa ha cambiado mucho.

Ya no pone todo lo que se le pasa por la cabeza (hay que tener cuidado de no ofender a nadie ni de que le saquen punta a sus declaraciones), y además es un instrumento para ganar dinerito. No tenemos las cifras oficiales de lo que cuesta una mención en Twitter de ElRubius, pero oscila entre varias decenas de miles de euros y un número que podría alcanzar los cinco ceros.

Es lo que tiene ser un influencer de los pies a la cabeza, haber aparecido en la peli de Men in Black, ser casi colega de Will Smith o tener tu propia serie de cómics y anime. A la hora de escribir estas líneas Rubius aún no se ha pronunciado sobre el hito, quizá porque cuando sumas 90 millones de seguidores en total contando todas sus redes, quizá los números ya no son tan importantes...