Flooxer Now

Tras estrenar el videoclip de la canción ‘What a life’ y volverse viral en minutos, Sehun y Chanyeol, los chicos de EXO-SC, acaban de lanzar su primer mini-álbum, el 22 de julio a las 6 de la tarde de la hora coreana, las 12 del mediodía en España. Basta con ver lo que el dúo ha hecho hasta ahora para no dudar de que la sorpresa está asegurada, y que 'What a life' tiene una pinta tremenda. Lo puedes escuchar ya, pues está disponible en todas las plataformas.

El mini-álbum está compuesto por seis canciones, ‘Just us 2’, ‘Closer To You’, ‘Borderline’, ‘Roller coaster’ ‘Daydreamin’ y ‘What a Life’. Todas traen nuevos sonidos, influenciados por el hip-hop, el trap y el R&B. EXO lo está petando, y normal que estén volviendo locos a todos los EXO Lovers, porque entre su música, sus bailes, y esa estética tan cool, son una bomba, tanto en conjunto como por separado.

¡No te pierdas nada de lo que está haciendo el primer dúo de EXO! El sencillo principal del mini-álbum es verano en estado puro: buena vida, cero preocupaciones, young, wild and free, rodearte de buen rollo y colegas sin pensar en nada más… En fin, una canción para que te la pongas a tope en los cascos y salgas a la calle comiéndote el mundo. No esperes menos del resto de temazos.

EXO regresa con fuerza. Ya en la gira ‘EXO PLANET #5 – ExplOration’ el grupo pidió a sus fans que no se perdieran su nueva música y estuvieran alerta, pues no iban a parar de ocurrir cosas... Y efectivamente: además de las subunidades de EXO y sus novedades, Suho, el líder del grupo, mencionó que están cocinando planes con muy buena pinta, como un nuevo álbum que probablemente lanzarán antes del invierno, con todos los integrantes del grupo.

Ya anunciaron en las redes que julio sería el “EXO month”. Y es real, pues no paran de lanzar cosas bien guapas, como el sencillo que subió hace poco Baekhyun, debutando como solista. Y eso sin contar con que EXO-SC alcanzó las 4 millones de visitas en Youtube tras el videoclip ‘What a life’ y ‘Just us 2 ft. Gaeko’, publicado dos días antes.

Las redes están efervescentes de comentarios de los fans, que no paran de agradecer y felicitar a los chicos, y reconociendo cómo han crecido en todos los sentidos, haciendo maravillas cada vez más grandes. Si todavía no los has descubierto, ya estás tardando.

¡Mira el videoclip del tema principal del álbum!