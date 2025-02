IlloJuan y el lado oscuro de la fama: "No quiero aislarme de la vida real"

Ser una estrella de internet no es solo tener cifras de audiencia y éxito económico. IlloJuan lo ha dejado claro en una conversación en el podcast 17 Grados, donde ha hablado abiertamente de lo que considera el peor aspecto de la fama: la desconexión con la vida real. A diferencia de otros creadores de contenido que optan por alejarse del foco público, él busca hacer justo lo contrario.

"¿Por qué creéis que gente como Rubius se ha ido como apartando o se va a vivir al carajo? Lo que pasa es que yo estoy haciendo lo contrario. Yo no me intento aislar, al revés, yo me quiero meter en el barullo, porque quiero seguir siendo un chaval normal y hacer cosas normales", explicó el streamer malagueño.

En sus declaraciones, IlloJuan reveló que lleva años sin poder asistir a eventos de su ciudad natal, como la Feria de Málaga, debido a la multitud que genera su presencia. Sin embargo, este año ha decidido cambiar eso. "Llevo 5 o 6 años sin pisar la Feria de Málaga porque no puedo, pero este año quiero ir. Va a ser un agobio y una puta locura y a lo mejor hay momentos en los que no puedo andar, pero bueno, ya lo gestionaré", comentó.

Para IlloJuan, el éxito también tiene un lado negativo: el riesgo de aislarse del mundo y perder el contacto con su entorno de siempre. "No quiero aislarme y que lo que haga sea aislarme de la vida real. Me aleja de los ambientes en los que siempre me he movido y no quiero estar así, es una mierda", sentenció.

Desde luego, la postura de IlloJuan es, seguramente, la correcta. Y es que la fama no tiene por qué empujar a nadie a renunciar a las cosas que a uno le hacen verdaderamente feliz. Chapó por el malagueño.