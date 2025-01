IlloJuan vuelve a Twitch tras un mes de ausencia y promete un 2025 lleno de sorpresas

IlloJuan está de vuelta. Después de un mes de inactividad, el streamer andaluz regresó ayer, 23 de enero, a Twitch con un directo en el que explicó las razones de su ausencia y adelantó grandes proyectos para 2025. Entre sus anuncios destacan el esperado regreso de LMDShow, un nuevo álbum musical y el last dance de Los Diozes, la popular serie de rol que marcó un antes y un después en su carrera.

IlloJuan confesó que las últimas semanas no habían sido fáciles: "Mis Navidades han sido una mierda. Han sido las primeras Navidades que he deseado que se acabaran". Según explicó, su trabajo como streamer está profundamente ligado a su estado emocional: "No puedo estar aquí como un robot. Este trabajo depende mucho de cómo estés y, como yo soy, he preferido darme mi momento".

El malagueño prometió a sus seguidores un año cargado de contenido. Entre las novedades más destacadas está el regreso de Euro Truck Simulator y, por supuesto, LMDShow, que estrenará un nuevo episodio el próximo 27 de enero. Según explicó IlloJuan, este vídeo tendrá una duración de 45 minutos y se estrenará tanto en Twitch como en su canal de YouTube, donde el formato irá resurgiendo con pequeñas píldoras. "Es un vídeo lleno de la esencia del canal. Somos Andrés, Guille y yo borrachos", bromeó.

Con su regreso, IlloJuan deja claro que no tiene intención de quedarse parado. Su honestidad y conexión con su comunidad lo convierten en uno de los streamers más queridos de habla hispana, y su promesa de un 2025 repleto de proyectos emociona a quienes siguen de cerca su trayectoria.