Rubius anuncia un cambio radical en sus directos para 2025: "Quiero volver a hacer gameplays como antes y hacer directos sin cámara"

Rubius, uno de los creadores de contenido más influyentes del panorama hispanohablante, ha anunciado que 2025 será un año de grandes cambios en su manera de hacer directos en Twitch. Durante un stream reciente, el streamer reveló que planea eliminar la cámara de sus retransmisiones, una decisión que supone un retorno a los formatos clásicos de sus inicios en YouTube.

"Quiero volver a la época de antes, cuando era solo gameplay", afirmó el streamer en su directo. Según explicó, el motivo detrás de este cambio no es solo cuestión de nostalgia, sino también una búsqueda de mayor comodidad. Rubius admitió sentirse más relajado al no estar constantemente expuesto frente a la cámara.

ElRubius sabe que esta decisión podría no ser del agrado de todos sus seguidores. "Entendería perfectamente que no estuvierais ahí apoyando", comentó refiriéndose a la posibilidad de que muchos de sus viewers dejen de ver sus directos. Sin embargo, para el streamer, este movimiento no está motivado por las métricas, sino por la necesidad de recuperar una dinámica que le permita disfrutar más de su trabajo.

El creador también destacó que esta medida podría dificultar la viralización de fragmentos de sus directos en redes sociales, algo que, según ha comentado en ocasiones anteriores, no siempre le resulta positivo. Para los fans más veteranos, este cambio podría ser una buena noticia. Los seguidores de sus míticos vídeos en YouTube, como la serie de Skyrim, recordarán que la cámara no era un elemento esencial en sus contenidos, y que el foco siempre estuvo en el gameplay y en sus ingeniosos comentarios.

Aunque aún no ha establecido una fecha exacta para implementar este cambio, Rubius dejó claro que será en algún momento de este año. Con esta decisión, el streamer marca un giro en su carrera y abre un nuevo capítulo que, aunque arriesgado, podría conectar con la esencia que le llevó al éxito.