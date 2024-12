IlloJuan no descarta participar en La Velada del Año si le proponen una pelea grupal

IlloJuan, una de las caras más populares del streaming en España, ha vuelto a hablar sobre su posible participación en La Velada del Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos. Durante su paso por el pódcast La Placita Amarilla, el creador de contenido despejó las dudas de sus seguidores: "Creo que no. He escuchado tantas cosas, tantas historias, y es tanta presión… ahora mismo necesito de todo menos estrés", confesó.

El malagueño, que este año ha lanzado un disco, creado una colonia y viajado por Japón, reconoció que está practicando muay thai como parte de su entrenamiento físico. Sin embargo, dejó claro que no tiene intención de subirse al ring en un combate uno contra uno. "Es muy complicado, hay que tener en cuenta fintas, amagos, patadas, puños… No, no, ahora mismo en La Velada no. Estoy pensando en mil millones de cosas como para meterme en ese embolado", explicó.

Aunque su postura parece firme, el equipo de La Placita Amarilla planteó una idea que arrancó una inesperada reacción de IlloJuan: una pelea grupal. Entre bromas, sus compañeros mencionaron la posibilidad de enfrentarse a los integrantes de Yo, Interneto en un cuatro contra cuatro.

El streamer, lejos de rechazar la propuesta, pareció considerar la idea: "Si somos muchos, es como que se desvía la atención", bromeó, dejando entrever que una batalla en equipo podría ser una excepción a su negativa inicial.

Aunque esta propuesta parece difícil de materializarse, los fans de IlloJuan no pierden la esperanza de verle algún día en La Velada del Año, aunque sea en un formato diferente. Por ahora, el malagueño prefiere centrarse en proyectos que le aporten tranquilidad y alejarse de la presión que supone un evento tan multitudinario.