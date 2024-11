IlloJuan, sorprendido por su nominación a Mejor Creador de Contenido en The Game Awards 2024

The Game Awards, considerado el evento más importante de la industria del videojuego, han incluido al streamer malagueño IlloJuan entre los nominados a Mejor Creador de Contenido del Año. La gala, que tendrá lugar en diciembre en Los Ángeles, reconoce cada año a los principales exponentes del sector, y en esta edición, IlloJuan se posiciona como el único hispanohablante en una categoría dominada por gigantes internacionales como TypicalGamer o Usada Pekora.

IlloJuan ha destacado en 2024 gracias a retransmisiones memorables de juegos como Red Dead Redemption 2 y DayZ, así como por su exitoso programa El Concursillo, una mezcla de humor y competición que ha cautivado a miles de espectadores. Sin embargo, su nominación ha sorprendido incluso al propio streamer, quien reaccionó con incredulidad y humor en su canal.

"¿Me estáis diciendo que soy el único hispanohablante? Esta gente se ha visto mi año, ¿verdad?", comentó, refiriéndose a un periodo de dos meses en el que se alejó de las pantallas por problemas personales. Con su característico tono irónico, añadió: ''Me he tirado dos meses tocándome los cojones, y ahora me nominan a algo internacional. Es distópico''. A pesar de sus bromas, IlloJuan expresó su agradecimiento y emoción por la posibilidad de asistir a la gala en Los Ángeles. "Me han invitado a estar con gente de Naughty Dog, Rockstar o incluso con Hideo Kojima. Es surrealista", confesó.

Si IlloJuan se alza con el galardón, será el primer español en ganar esta categoría, algo que otros como Ibai o TheGrefg no lograron en ediciones anteriores. Su nominación no solo representa un hito personal, sino también un reconocimiento al impacto de los creadores de contenido hispanohablantes en la escena global del streaming. La gala de diciembre promete ser un momento emocionante tanto para él como para su fiel comunidad.