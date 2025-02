Lola Lolita se sincera sobre su reciente ruptura con Ibelky

La influencer y tiktoker Lola Lolita se pronuncia por primera vez sobre su reciente ruptura con Ibelky, asegurando que está afrontando esta nueva etapa con buena actitud:

"Empezando el año por todo lo alto. Bueno, aquí estamos. Sí, estoy bien", confesó, dejando claro que, aunque la separación ha sido un cambio importante, lo lleva con tranquilidad.

Al preguntarle si la situación ha sido difícil, respondió con naturalidad: "Como todo", pero destacó que mantiene una buena relación con su expareja: "Sí, hay buen trato. Todo siempre permanecerá".

Otro de los temas que abordó fue su relación con Victoria Federica, a quien considera una gran compañera y amiga. Sobre ella, Lola Lolita fue clara: "Yo a Vic, ya lo he dicho siempre, no tengo ni una mala palabra para ella. Todo lo que digo son cosas buenas. Tengo ganas de verla, que hace tiempo que no la veo, y le mando un besazo enorme", expresó con cariño.

También dio su opinión sobre las críticas que ha recibido Aitana Ocaña por exponer su vida privada en un documental. Sin embargo, Lola Lolita aseguró que no se ha enterado de la polémica:

"Yo hasta ahora no he visto ninguna crítica de Aitana. También tengo que decir que no tengo Twitter, entonces no entro en esa comunidad hater. Siempre que veo algo de hate, paso completamente, no me interesa la negatividad, o sea que ni idea".

Sobre su admiración por Aitana, comentó: "Soy bastante fan de ella. Intento apoyar a todas las mujeres de España con talento", y añadió con humor: "Como yo, con talento personal".

Además, describió a la cantante como "tímida, reservada y mona", pero cree que en el documental mostrará una faceta distinta:

"Creo que lo que vamos a ver no tiene nada que ver con esa cara que muestra, así como de timidita. Creo que nada que ver".

Finalmente, al abordar el tema de la salud mental y la depresión, la influencer destacó la importancia de visibilizar estos temas, aunque confesó que ella no ha pasado por una situación así de forma consciente: "Si he pasado alguna depresión, ni me he enterado", dijo con sinceridad. No obstante, valoró positivamente que figuras públicas hablen de ello:

"Me parece genial que se hable de estos temas. Mucha gente se puede sentir representada. Al final, es una realidad que afecta a muchas personas que tienen un nivel de depresión y estrés muchísimo más heavy".