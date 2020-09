Marina Riverss y otras influencers abiertamente bisexuales

A día de hoy sigue habiendo mucha gente temerosa de confesar su condición como persona bisexual debido a los prejuicios existentes y a la marginación que sufren. Y es que muchas personas siguen pensando que ser bisexual es ser sinónimo de un "vicioso", de querer "darle a todos los palos" o una forma de ser una "lesbiana encubierta".

Estos son algunos de los comentarios que tienen que escuchar las personas que se sienten atraídas física, emocional o afectivamente por personas tanto de su mismo sexo como por las del contrario. La influencer Aida Domenech salió del armario como bisexual confesa en un vídeo para explicar que, después de muchos años siempre asociada a parejas heterosexuales, había comenzado a sentir atracción por las mujeres. A día de hoy está casada con la también influencer Alba Paul y muestran su amor sin censura alguna a pesar de los miedos que tenía al principio por si sus seguidores no la aceptaban.

En España, las nuevas generaciones de tiktokers vienen pisando fuerte. Y es que saben que tienen que luchar por su visibilidad para poder vivir su sexualidad libremente. Es el caso, por ejemplo de Marina Riverss y Claudia García. Ambas se han pronunciado como bisexuales en diferentes ocasiones a través de sus redes sociales y han querido celebrar hoy, 23 de septiembre, el día internacional de la bisexualidad de la forma que mejor saben: haciendo vídeos en TikTok.

@_riverss_ FELIZ DÍA D LA BISEXUALIDAD! 🏳️‍🌈 ya sabéis q soy bi BItch🏳️‍🌈😂///ig_riverss_🏳️‍🌈

En la plataforma de sincronización y baile hay diferentes canciones para salir del armario y festejar este día como la versión de 'Savage' que ha compartido Riverss o el tema 'feliz día bisexuales' que puedes encontrar en el perfil de Claudia García.

@clauudia_garciaa Feliz día a todos mis bisexuales ☺️ // IG: _claudiiagarciaa

Dentro del mundo de la interpretación, Lili Reinhart, actriz de la serie adolescente 'Riverdale' también se ha declarado abiertamente mujer bisexual después de su ruptura con Cole Sprouse. Reinhart compartió un texto en su cuenta de Instagram en el que lo confesaba públicamente a pesar de que nunca se había escondido: "Aunque nunca lo he dicho antes ni lo he hecho público, soy una orgullosa mujer bisexual. Y me uniré a esta protesta de hoy. Uníos a nosotros", escribía para dar voz al colectivo dentro del movimiento Black Lives Matter.

El 23 de septiembre es la fecha escogida para dar visibilidad a la bisexualidad, que se representa con una bandera tricolor compuesta por los colores magenta, lavanda y azul. Según Amnistía Internacional, se eligió este día por ser el cumpleaños de Gigi Raven Wilbur, una de las activistas que encabezaron las asociaciones del colectivo en los años 90.