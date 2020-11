Miley Cyrus celebra su 28 cumpleaños con Drag Queens disfrazadas de ella misma

Miley Cyrus ha cumplido 28 años. La estrella infantil Disney que marcó a una generación entera con el personaje de Hannah Montana ha soplado las velas cada vez más cerca de la treintena. A lo largo de estos 28 años la vida de la cantante ha pasado por etapas de lo más diferentes, tanto en el terreno profesional como en el personal.

La artista, que el próximo 27 de noviembre estrenar su séptimo álbum de estudio, 'Plastic Hearts', es consciente de ello y por ello ha decidido rendirles homenaje a todas las 'Mileys' que la han hecho convertirse en la persona que es hoy en día.

La cantante ha celebrado una fiesta privada en la que se puede ver que ha contado con la presencia de un grupo de Drags Queens que se han disfrazado de todas y cada una de las diferentes etapas de Miley Cyrus:

1. Con una peluca rubia con flequillo, vaqueros y una camiseta básica para hacer de Hannah Montana.

2. Morena con ondas y un conjunto de cuero para representar su época rockera después de terminar con Hannah Montana y que corresponde con temas como 'Party in the USA' o 'Can´t be tamed'.

3. Un body, pelo a lo garçon rubio y collares maxi para su época más desatada cuando cantaba 'Wreacking Ball' y lamía cosas.

4. El mono de látex rojo para su regreso a la música después de un descanso y el pelo largo rubio.

5. Otra vez el pelo corto, pero esta vez con un corte muy ochentero, y un vestido largo de terciopelo morado para representar su última etapa de 'Midnight Sky'.

Cada una de estas Drags Queen se ha subido a un escenario colocado en el exterior con globos del número 28 para interpretar la canción que correspondía con su época. Al final del todo, la propia Miley se ha animado y ha subido al escenario para bailar y cantar con ellas tal y como se puede ver en los vídeos que han compartido The gigigoode y Marko Monroe en sus redes sociales.