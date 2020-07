Flooxer Now

La cantante norteamericana Miley Cyrus es viral en cualquier momento y a cada paso que da. Acaba de publicar en sus redes el videoclip de su nueva canción y este lleva mucho mensaje detrás.

Últimamente a Miley Ray Cyrus, más conocida como Miley Cyrus, saca mucho la lengua y las garras y es que su idea es transmitir el empoderamiento de la mujer luchando por esa libertad e igualdad, que a veces no es fácil de ver.

En el vídeo, que ocupa ya la tercera plaza en cuanto a tendencia en la plataforma, aparece una Miley con un traje apretado de látex rojo con una vagina dentada y unas gafas de cristal rojo que parecen de esquiar. El estilo recuerda al anuncio ese del famoso: “hola, soy tu menstruación”, pero nada de eso, en este videoclip Miley es la diosa de la pista y sabe rodearse de las mejores para bordarlo con este ya pegadizo nuevo tema 'Mother’s Daughter'.

Aquí podéis disfrutar del tema:

La musa y modelo @anactingangel es una de las invitadas más llamativas a este trabajo que ya es viral en las redes y se está viendo en todo el mundo. Su sobrepeso no es impedimento para ofrecer su lado más sensual y dejar un mensaje muy claro: No prejuzgues si no conoces a la persona.

Otras famosas que han participado en el vídeo son la atractiva modelo Vendela, con la que Miley tiene una gran amistad, el modelo y artista trans Casil McArthur o la bailarina Amazon Ashley, que no te la puedes perder bailando frente a la cámara moviendo ese ‘cuerpaso’. También aparece en este himno al faminismo su madre Tish, esplendorosa como era de esperar, o la modelo y activista estadounidense Aaron Philip.

El nuevo trabajo de la cantante ya cuenta con más de quince millones de reproducciones en su canal de YouTube y sigue subiendo. Aquí te lo dejamos y te adelantamos que su estética y coreografía van a ser difícil de superar, incluso por la mismísima Miley Cyrus.