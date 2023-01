Natalia Osona, criticada por unos controvertidos Stories sobre el ejercicio y la comida

Las redes sociales y, en concreto, sus formatos más improvisados y escuetos, son una fuente constante de problemas para los creadores de contenido. La necesidad de expresarse claramente en apenas unos segundos o en un par de líneas de texto da lugar a muchas interpretaciones diferentes, y a confusiones que pueden provocar una gran polémica. Natalia Osona es una de las influencers que más controversias de este tipo ha vivido, y durante las últimas horas ha despertado muchas críticas en redes por unas palabras que publicó al respecto de los entrenamientos y la forma en que comía.

Natalia Osona estaba colaborando con una empresa que ofrece vídeos de ejercicio en casa, y para hacer dicha promoción quiso hacer un "antes y después" del entrenamiento de 20 minutos al que se había sometido. Para hacerlo más catchy, quiso llamar la atención sobre la diferencia en la apariencia de su abdomen, y hay quien ha considerado esta actitud como tóxica o una mala influencia. Si bien es cierto que el cuerpo puede cambiar con apenas unos minutos de ejercicio, los resultados permanentes se consiguen a base de una práctica prolongada de los ejercicios, y por eso muchos han criticado el enfoque de Natalia Osona.

Por otro lado, el hecho de que se diese "un homenaje" con una pizza después de hacer ejercicio también ha generado bastante controversia. Muchas personas tienen una relación complicada con la comida, y hablar de que un alimento es un premio no es una afirmación beneficiosa para ellas. La frase que utilizó Natalia Osona es un tópico muy popular y utilizado, y no cabe duda de que no tenía malas intenciones con ella, pero hay quien aun así ha querido condenar su comportamiento.

Todos cometemos pequeños errores a la hora de expresarnos, y es probable que esta influencer también haya reflexionado después de las críticas que le han llegado. Aunque es cierto que Natalia Osona tiene una responsabilidad que asumir por su papel influyente en redes, tratar de cancelarla por un post así no deja de ser un castigo desproporcionado. ¡Lo importante es que todos vayamos aprendiendo a expresar nuestras ideas de la mejor manera posible!