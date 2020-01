BTS no para. Queda poco más de un mes para que salga oficialmente a la venta su nuevo álbum de estudio ‘Map Of The Soul: 7’, y ya han superado los tres millones y medio de preventas.

En plena campaña de promoción de su nuevo disco, los chicos de BTS han sorprendido a todo el mundo kpopero al poner en marcha ‘Connect BTS’. De esta manera demuestran que son mucho más que una banda de pop coreano sino que son LA BANDA.

‘Connect BTS’ consiste en una exposición de arte que se va a realizar de forma simultánea en diferentes ciudades. Londres, Berlín, Buenos Aires, Nueva York y Seúl albergarán muestras de 22 artistas diferentes que compartan los valores de los idols.

En definitiva obras de arte que reflejan el buenrollismo y positivismo al que nos tienen acostumbrados los chicos, así como la superación personal y el amor propio.

Sin duda, se trata de una experiencia que el ARMY no se puede perder, ya que el objetivo de estas exposiciones es tener una excusa para reunirse y compartir su amor por BTS. Y lo mejor de todo es que ¡es gratis!

De momento las exposiciones que están activas son las de Londres y Berlin, mientras que del resto se desconocen las ubicaciones pero sí que sabemos que artistas participarán en ellas. Si quieres, puede entrar la página web oficial de la experiencia y echarle un vistazo a las exposiciones.

Londres- Serpentine Gallery: 14 de enero - 6 de marzo

Berlín - Gropius Bau: 15 de enero - 2 de febrero

Buenos Aires - Tomás Saraceno: 21 de enero - 22 de marzo

Seúl - Ann Veronica Janssens: 28 de enero - 20 de marzo

Nueva York - Sir Antony Mark David Gormley: 5 de febrero - 27 de marzo

Si eres miembro del ARMY y alguna de estas ciudades te pilla cerca (o de paso), no te puedes perder ‘Connect BTS’. Así podrás conocer a amantes del k-pop como tú, hablar sobre el grupo y discutir sobre cuál de los seis chicos es tu favorito.