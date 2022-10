Rappel y sus consejos para ligar en Halloween: "Si llega a existir Tinder cuando era joven lo hubiera tenido el primero"

Tú puedes creer en el horóscopo o ser un escéptico, pero si cuentas que te encontraste a Rappel un día en un centro comercial y que este te echó las cartas, todo el mundo quiere saber lo que te dijo. La curiosidad puede a la incredulidad, y más cuando se mueve alrededor de temas sentimentales.+

"Yo me hubiera metido de primeras en Tinder si lo hubiera tenido en mi juventud", nos cuenta precisamente a las puertas de un shopping (que diría Íñigo Onieva) madrileño. "A mí me encanta todo eso, y te voy a confesar una cosa: yo he sido muy ligón". Vale, esto se pone calentito, y más teniendo a una leyenda como él delante.

"Yo creo mucho en el amor libre, pero mi consejo es la prudencia", dice, antes de recordar que estuvo casado y tuvo cuatro hijos. Detecto un atisbo de celos por la época que no le ha tocado vivir en el mundo de la seducción digital, pero donde se defiende como pez en el agua... ¡Dentro consejos!

"No tengas miedo a mostrarte tal y cómo eres". Según Tinder, el vidente te anima a que verifiques tu foto de Tinder. "Es la mejor forma de garantizar a los demás que eres quien dices ser (¡eres real, no eres un fantasma!)". Bueno, algún fantasma sí hay, ¿eh?

Según Rappel, "a través de las falsas promesas, se van posponiendo las verdaderas realidades". Es decir, déjate de rodeos. Explicar tus expectativas en la relación es la mejor forma de ahorrar malentendidos. "A mí una vez una mujer muy poderosa, de las más influyentes del mundo, me dijo que lo dejara todo para casarme con ella. Y mira, pues no", nos cuenta en la entrevista.

"Todas las partes del cuerpo humano se pueden interpretar, ¡hasta los gestos!" Para Rappel, ver cómo una persona se desenvuelve es fundamental para visualizar su futuro. Esto en Tinder significa que verifiques que tu match es real a través de la videollamada integrada, para comprobar si existe o no esa química antes de una posible cita.

"Cuando una persona echa laurel al fuego, la forma en la que cae y el sonido de sus hojas crujiendo al quemarse te puede decir muchas cosas sobre ella…". Preguntado por ello, Rappel no podía dar una respuesta fácil, pero oye como consejo mola un montón. Al menos suena bien.

"Ese fantasma que te lleva acompañando este tiempo no es el último aspirante para compartir la vida contigo, pero si no te lo encuentras, mejor". Lo dice al parecer por la opción que esta app te da para bloquear a tu ex (o a quien quieras) y comiences este nuevo capítulo de tu vida de una forma mucho más tranquila.

Una conversación tirando a larga con Rappel que se nos pasa (al menos a mí) como si hubiera sido un parpadeo. Antes de irme, me dice en voz baja "practica más sexo". Y ese es un consejo al que nadie se opondría.