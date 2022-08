Spreen cumple su venganza contra Ibai y Auron en TortillaLand 2

Durante los últimos días, el enfrentamiento (limitado a TortillaLand, por supuesto) entre AuronPlay e Ibai con Spreen ha ocupado todas las conversaciones de los seguidores de la serie. Ayer informamos largo y tendido sobre las circunstancias que llevaron a Ibai a decir que había firmado su sentencia de muerte en TortillaLand, conocedor de la furia con la que Spreen se vengaría de él por haberle rematado y robado en un momento de debilidad. Y nada más entrar de nuevo al server, el streamer vasco fue testigo del anticipo del plan de venganza de Spreen.

Auron no tuvo la misma suerte que Ibai de cumplir su tiempo límite en el server justo después del incidente, y tuvo que ser testigo de la rabia del streamer atacado por Ibai. No en vano, fue Auron el que animó a Ibai a cometer el "crimen", así que recibió también parte del castigo. Aunque hay que recordar que, en realidad, si Auron se puso en modo instigador, fue precisamente porque había sido víctima de las bromas de Spreen en el pasado, así que no podía desperdiciar la oportunidad de que el streamer recibiese un poco de su propia medicina.

Los fans de TortillaLand han tenido salado más que de sobra durante los últimos días para entretenerse de lo lindo, viendo el desarrollo de los acontecimientos de la serie. Lo cierto es que el arranque de TortillaLand 2 no podría haber sido mejor, y está acaparando la atención de todos en redes con momentáneos verdaderamente memorables. ¡Esperemos que la historia continúe igual de interesante mucho tiempo más! Con un grupo de streamers como el que participa en esta serie, las posibilidades de decepción son muy pocas.