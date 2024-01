TheGrefg habla sobre su salud, y revela que tiene problemas para respirar por la nariz

Desde que TheGrefg confesó en uno de sus directos que estaba empezando a preocuparse por su salud, porque sentía que no respiraba del todo bien por la nariz, son muchos los que han estado pendientes de él esperando una actualización sobre esto. Porque, tal y como dijo, había ido al médico para comprobar si respiraba bien o no, motivo por el que ahora ha decidido compartir su visita al otorrinolaringólogo, quien le ha hecho una valoración profesional sobre su caso, algo que TheGrefg ha decidido subir a TikTok.

Pero, si ha hecho esto no ha sido únicamente para crear contenido, sino porque sabe que hay muchas personas que sufren este mismo problema de respiración, por lo que ha pensado que compartir su visita al médico podría ser de ayuda para sus seguidores. En ese momento, el otorrinolaringólogo le ha explicado que ha visto una desviación del tabique y un "crecimiento de cornete", algo que aclara que no sería necesario operar a no ser que la persona sufriera "una dificultad respiratoria". Por tanto, señalan que esto es algo que tan solo le hacen a pacientes que lo necesitan.

Aun así, TheGrefg señala que la decisión final se basa en la comodidad que siente el paciente a la hora de respirar, motivo por el que el streamer confiesa que ha salido "más rayado de lo que estaba". Por ello, ha decidido hacerse una segunda prueba que le han recomendado, la rinomanometría, en la cual comprobarán la cantidad de aire que entra por su nariz, para saber si respira bien o si la operación realmente mejoraría su situación.

Finalmente, TheGrefg confiesa que el médico también le ha dicho que, por lo que ha podido ver durante la consulta, considera que no respira del todo bien por la nariz, algo que ha preocupado todavía más al murciano. Por tanto, habrá que esperar a las próximas actualizaciones que haga en sus redes sociales sobre este caso, y ver si finalmente se animará a operarse o si preferirá seguir como hasta ahora.