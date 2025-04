TheGrefg se une al trend de las rutinas matutinas y muestra cómo es una mañana en su vida de boxeador

Desde que el influencer estadounidense Ashton Hall popularizó en TikTok sus extremas rutinas matinales, donde incluye desde baños en agua helada hasta prácticas inusuales como frotarse la cara con una cáscara de plátano, muchos creadores han decidido sumarse a la moda. TheGrefg, fiel a su estilo, ha llevado el concepto a su terreno con una mezcla de parodia y referencias personales que han hecho que su vídeo sea todo un éxito.

El vídeo arranca con TheGrefg despertándose de forma a las 11 de la mañana, en contraste con los vídeos de Hall, donde se despierta a las 3 de la madrugada. Después de hacer unas cuantas cosas, Grefg sumerge su cara en un bol de agua helada. Pero no es un bol cualquiera, sino uno repleto de agua Vichy Catalán, detalle que no ha pasado desapercibido entre sus seguidores. Acto seguido, se dedica a colorear un dibujo de Goku con la máxima concentración, un guiño a su afición por el anime. La rutina continúa con una sesión de lectura, aunque no de cualquier libro: el creador de contenido opta por leer un ejemplar de su propio libro, publicado hace unos años.

Como no podía faltar, el entrenamiento ocupa un lugar importante en su rutina, preparando su físico para La Velada del Año, donde se subirá al ring para enfrentarse a su próximo rival. Todo ello, por supuesto, acompañado de una cuidada edición que hace que cada detalle del vídeo sume al conjunto.

El vídeo, que ya acumula millones de visualizaciones, ha sido muy bien recibido por su comunidad, que ha aplaudido el nivel de producción y la creatividad del streamer. Desde luego, poca gente tiene tanta imaginación como TheGrefg en el mundillo de la creación de contenido en nuestro país.