Chuca, la más graciosa de 'Top Gamers Academy' se despide de la academia

Ayer dijo adiós a la academia de 'Top Gamers Academy', Ángela, más conocida por su nick name en redes sociales Chuca o Chuquita. "Me gustaría volver a tener una tercera oportunidad", decía en su vídeo de nominada. "Quiero seguir perteneciendo a esto, no estoy ahora mismo muy de humor", continuaba.

La joven de 24 años tiene tan solo 33 suscriptores en su canal de YouTube y es consciente de que no tiene la misma práctica que algunos de sus compañeros más experimentados, pero considera que ha "mejorado muchísimo en todos los juegos" en tan solo dos semanas y que puede progresar mucho más.

Según su hermana es demasiado perfeccionista cuando quiere, como a la hora de arreglarse el pelo, decidida y muy graciosa. Chuca considera que de primeras puede dar la impresión de que es una persona borde, sin embargo, todos sus compañeros la consideran de lo más graciosa y lo achacan a que tiene esa gracia natural que desprenden todos los andaluces, como buena cordobesa que es.

"Qué pasa wey" es su seña de identidad, el saludo que utiliza para referirse a sus seguidores y a la gente en general porque según dice es una frase que le hace mucha gracia.

Fuera de la academia, Chuca es estudiante de Filología Hispánica, le apasionan toda clase de documentales (sobre todo aquellos en los que aparecen animales) y ama el mundo del doblaje. Uno de sus mayores sueños sería llegar a convertirse en actriz de doblaje de videojuegos.

El primer recuerdo que tiene de haberse puesto en contacto con los videojuegos es de cuando era pequeña y jugaba con su primo al 'Kingdom Hearts'. A Chuca no le gustaría viajar en el tiempo pero si tuviera que hacerlo, elegiría al Rubius para acudir hasta el futuro y comprobar cómo ha evolucionado la tecnología y el mundo de los videojuegos.