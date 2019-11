Becky G no tiene ningún miedo a experimentar. Es algo que quedó claro gracias a su actuación con J-Hope (BTS) en la collab 'Chicken Noodle Soup', un éxito a nivel internacional con sabor K-pop. Y, siguiendo con influencias coreanas, lo siguiente ha sido atreverse con los videojuegos.

Ha sido gracias a su intervención en los Worlds de League of Legends, una de las celebraciones más importantes de los deportes electrónicos cuya final se juega hoy mismo en París entre los equipos de G2 Esports y Funplus Phoenix.

El juego es un éxito total en todo el mundo y especialmente buenos son los jugadores de aquel país asiático, y el partido entre estos dos clubes ya es histórico. Y no solo por el lado de los esports, sino por la formación musical que lidera Becky G.

"Creo que es increíble formar parte de esto, cómo la música junta a todo el mundo", nos dijo Becky a un reducido grupo de periodistas momentos antes de saltar al escenario. Ella, junto a los artistas Keke Palmer, Duckwrth, Thutmose y la kpopera Soyeon, forma el grupo True Damage, basado en el universo de LoL.

"Ni yo sabía lo grande que era este mundo hasta que no me involucré en esto. Al principio me asusté un poco, porque no me considero una gamer (¡soy terrible jugando!)", confesaba entre risas. Al preguntar a su hermano Alejandro sobre el juego. "Cuando vi su reacción, fue como si él diera a entender que todo lo que había hecho hasta entonces no molaba lo suficiente, y lo que hacía ahora era la bomba. Es cuando decidí meterme en esto".

Sobre sus compañeros en esta collab, todo son buenas palabras: "Ha sido maravilloso. Cuando me propusieron hacer esto, para mí era como ser parte de los Power Rangers, personajes con mucha personalidad". Y sobre trabajar en grupo, reconoce que le gusta colaborar con otros artistas: "Cuantos más mejor, me gusta mezclar estilos, disfrutar de los ensayos y compartir el escenario".

Se pasó esta misma semana por Sevilla para la entrega de los premios MTV, y antes de prepararse para la ceremonia de apertura tuvo palabras sobre su próxima actuación en España: "Será el 8 de diciembre, y estoy deseando llegar a Madrid. Va a ser superguay. El público español es uno de mis favoritos, y me gusta pasar tiempo allí. Fue uno de los primeros países en apoyarme, reconocer mi música... para mí significa mucho".

La actuación también ha tenido hueco para Soyeon, una de las chicas de (G)I-DLE, que momentos antes de la actuación se dejaba ver con su espectacular atuendo para interpretar la canción GIANTS. Un espectáculo visual que ha juntado lo mejor de la música electrónica, el K-pop, rap y, fíjate por donde, los videojuegos.