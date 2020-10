MapXmen: el 'emprendedor' de Top Gamers Academy

Todos los aspirantes que han entrado en Top Gamers Academy lo han hecho con la intención de ganar, si bien hay algunos que ya querían triunfar en el mundillo de los videojuegos desde antes que supieran de la existencia del programa.

Uno de los que lo tenían más claro era MapXmen, que desde sus primeros compases en las pruebas de selección se desveló como un candidato con tablas y con las ideas muy claras. Ya desde dentro, ha actualizado cómo fue eso de llegar a cumplir su sueño.

En sus redes se define como un "emprendedor del gaming", y se confiesa como un completo experto de Destiny. Ha ganado varios torneos de ese juego y se conoce al dedillo el universo creado por Bungie, del que tiene decenas de vídeos colgados en YouTube.

Eso no significa que no disfrute con cualquier otro género, y como todos los creadores de contenido ha acabado cayendo hasta en las redes de Among Us. Ya sea por practicar o porque tenía la intuición de que algún día llegaría la hora de demostrar su habilidad a los mandos de una consola, la mayoría de los clips de Marc -su nombre real- este año han ido enfocados a juegos que han acabado en la competición de Neox.

Nada más aterrizar en el hotel donde coincidían todos los aspirantes hizo muy buenas migas con gente que ha acabado formando parte de su equipo, ni más ni menos que bajo la supervisión de ElRubius. Su ídolo y el youtuber con mayor seguimiento de nuestro le dio una pista, al elegirle, de que los esfuerzos que había puesto en el mundo digital iban en la dirección correcta.

El único motero de los participantes en Top Gamers Academy también tiene claro que esta oportunidad es algo único en la historia del gaming y, por supuesto, de la televisión. Solo queda seguir trabajando y ver si es el gamer más top de los que quieren llevarse ese reconocimiento.

