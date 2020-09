¿Qué es Among Us? Así funciona el juego que vuelve locos a los youtubers

No es un título nuevo, no tiene nada de espectacular y no tenía grandes expectativas, pero nada de eso es un obstáculo para que un juego se convierta en fenómeno viral gracias a la colaboración de los principales youtubers. Hablamos de Among Us, una historia de asesinatos e impostores que tiene enganchados a gente como ElRubius, Orslok, DJ Mario o Ibai.

Jugar no puede ser más sencillo: en cada partida, entre cuatro y diez usuarios conviven en varios tipos de mapa. Uno de los participantes es un Impostor (así, con mayúsculas) que solo quiere matar a los demás, pero no quiere que le pillen claro. El resto solo quieren salir vivos de la partida.

Para sobrevivir hay que completar una serie de tareas o, mejor aún, encontrar al Impostor y echarlo por nominaciones, como si fuera un reality show. Si los jugadores aciertan y lo consiguen, pues ganan. Si el Impostor se sale con la suya y les mata, es el que sale victorioso.

La gracia está en que el impostor no tiene tareas propiamente dichas, sino que tiene que ir haciendo como que está ocupado para ganarse la confianza del resto de jugadores. Eso da situaciones super cómicas, como jugando al Mentiroso de las cartas, y es un caldo de cultivo perfecto para los youtubers.

Aunque salió en 2018, no ha sido hasta este verano cuando ha explotado de verdad en España, y todo gracias a los creadores de contenido. Eso de clavarse metafóricos navajazos por la espalda es divertidísimo cuando se juntan varios youtubers, y más en partidas en directo con la tensión sobre "quién será el malo".

Otro puntazo es el de que las víctimas del Impostor no desaparecen de la partida, sino que siguen pululando el escenario como fantasmas que, si bien no pueden hablar con los 'vivos', sí pueden ayudarles a completar tareas. Ah, y los espíritus son invisibles, claro.

Ahora mismo es el juego más popular en la casa de G2, Rubius tiene el vídeo del juego más visto del mundo, DJ Mario admite que es "mejor que FIFA"... vamos, que no para de subirse gente al carro de Among Us. Así, "Entre Nosotros"... deja que te comente que estamos delante de un pelotazo, y de impostor tiene poco.