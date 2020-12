¿Sabías que puedes apadrinar gratis un pingüino de la Antártida?

Si eres un amante de los pingüinos estás de enhorabuena porque, si no lo sabías, puedes apadrinar uno completamente gratis. Y no sólo eso sino ponerle el nombre que tú quieras y obtener un diploma, con número de registro y foto del animalito, que certifique que has apadrinado a ese pingüino.

No, no se trata de ninguna broma sino de una iniciativa del Ministerio de Defensa para promocionar su campaña anual del Ejército de Tierra en la Antártida. El primer día que se puso en marcha hubo tal avalancha de peticiones que tuvieron problemas con la web donde se encuentra el formulario.

Porque sí, como decimos, tener a tu pingüino es tan sencillo como completar un formulario con tus datos personales (nombre, apellidos, lugar de residencia y correo electrónico) e indicar qué nombre quieres ponerle a este ave marina que habita en la pingüinera de Punta Descubierta de la Isla Decepción (en la Antártida).

Por ejemplo, el streamer Werlyb ya tiene el suyo y le ha puesto Reven. Algunos de sus seguidores también han compartido su diploma dejando ver nombres para los pingüinos de lo más originales como Evaristo, Vinicius, conquistador de las galaxias, marcelino, yuki, pocholo, firulais...

Este no es el primer año que se puede apadrinar pingüinos. El año pasado, durante la campaña 2019-2020 se apadrinaron 67.227 pingüinos y se recaudaron 3.000 € de forma voluntaria para la Asociación 'Pablo Ugarte' contra el Cáncer Infantil, según datos del Ministerio de Defensa.

Aunque conseguir a tu pingüino es gratis, se pueden realizar aportaciones solidarias para distintas asociaciones. Este año esta campaña colabora con ATADES para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

Apadrinar a un pingüino supone una acción simbólica con la que te comprometes a cuidar del medio ambiente y los animales: "Que conste con este apadrinamiento se compromete a esforzarse todo lo posible en cuidar el planeta y así ayudar a su pingüino para que el próximo verano austral y los siguientes, regrese a la Isla Decepción para continuar su ciclo de vida durante muchas generaciones", se puede leer en el diploma.

¿Qué hace el Ejército de Tierra en la Antártida?

Desde finales de los años 80 el Ejército de Tierra realiza una Campaña científica durante el verano austral (donde las horas de sol en la Antártida son de casi un día completo) en la que desempeña labores como la monitorización del impacto causado por actividades humanas como el turismo o experimentos como la vigilancia de la actividad sísmica y volcánica de la isla.

El pingüino barbijo es la especie animal más abundante en la Isla Decepción, que es la parte superior del volcán más activo de la región de la Península Antártica. El 50% de la superficie de la isla está cubierta por glaciares, alguno de ellos conocidos como 'glaciares negros' al haber sido cubiertos por los materiales generados por las erupciones volcánicas.