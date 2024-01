Ariana Grande responde a las críticas por su relación con Ethan Slater en su canción Yes, And?

Entre los años 2013 y 2019 la carrera de Ariana Grande no dejó de subir como la espuma, pero los últimos años han sido algo más complicados para la artista. Aunque ha protagonizado proyectos de lo más interesantes, su descanso en lo que a los lanzamientos musicales se refiere ha hecho que su nombre no suene tanto como lo hacía antaño, y el escándalo de su relación con Ethan Slater a mediados del año pasado, sumado a otras pequeñas polémicas, fue lo último que le hizo falta para acabar de ganarse el odio de muchos de los que antaño la adoraban. Ahora, la cantante ha decidido volver a lanzar música, y lo ha hecho con una respuesta para todos aquellos que la han criticado.

El problema de la relación de Ariana Grande con Ethan Slater es que, en el momento en el que confirmaron que estaban juntos, él todavía era un hombre casado y con un hijo que era muy pequeño. Eso llevó a que muchos la acusaran de ser una "destrozahogares", y aún a día de hoy sigue recibiendo ataques por ello cada vez que publica contenido junto a su novio. Su respuesta al asunto a través de la letra de su single Yes, And? ha sido muy clara: "¿Por qué te importa tanto qué polla monte?".

Una provocación como esta solo podía generar reacciones polarizadas: sus fans han aplaudido que responda a las críticas con tantísima chulería, pero sus detractores la han acusado de ser una ordinaria. Todo apunta a que Yes, And? será el arranque de la nueva era de Ariana Grande, y que el 2024 estará lleno de sorpresas. ¡Poca duda cabe de que no tendrá miedo a dar mucho de qué hablar!