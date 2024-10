Mira a Dua Lipa unirse a Cher para cantar juntas Believe en la ceremonia del Rock and Roll Hall Of Fame 2024

Cher fue una de las incorporaciones al Salón de la Fama del Rock & Roll el 20 de octubre, y Dua Lipa la acompañó en la ceremonia. Juntas cantaron la icónica Believe de 1998 en una actuación que se ha vuelto viral.

En el vídeo principal de la noticia puedes ver un tozo de la actuación. la presentación de Zendaya y el discurso de Cher. Además la diva interpretó If I Could Turn Back Time acompañada de Roots.

"¿Por dónde empiezo?", Zendaya inició su discurso. "No hay una sola persona en esta sala, en este país y prácticamente en todo el mundo que no sepa a quién estoy aquí para honrar esta noche. Es tan icónica que solo necesita un nombre... Lo hace todo y, debo agregar, realmente jodidamente bien".

En su propio discurso, Cher bromeó sobre su demorada incorporación, habiendo dicho el año pasado que rechazaría el honor si se lo ofrecieran. "Era más fácil divorciarse de dos hombres que ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll", dijo.

"Quiero agradecer a mi tutor David Geffen, porque sí, escribió una carta y se la envió a los directores y entonces… ja, ja, aquí estoy". Más tarde añadió: "Lo único que nunca he hecho es nunca rendirme", explicó. "Y estoy hablando con las mujeres, está bien… hemos estado en el suelo, pero seguimos esforzándonos, seguimos adelante y somos alguien. Somos especiales".

La única artista con números uno en siete décadas

Cher saltó a la fama en 1965, como la mitad del dúo de folk-rock Sonny and Cher con su entonces esposo Sonny Bono, y pronto lanzó los sencillos en solitario Bang Bang (My Baby Shot Me Down) y You Better Sit Down Kids. The Sonny & Cher Comedy Hour, que duró tres temporadas entre 1971 y 1974, convirtió a Cher también en una personalidad televisiva. Ella y Bono tuvieron un hijo juntos, Chaz, en 1969, y se divorciaron en 1975.

En la década de 1970, Cher obtuvo tres éxitos número uno en el Billboard Hot 100: Gypsys, Tramps, and Thieves, Half-Breed y Dark Lady, convirtiéndose en la solista femenina con más sencillos número uno en la lista. Historia de Estados Unidos. Pasó a la música disco con Take Me Home de 1979 y luego a la actuación a mediados de los 80, ganando un Premio Oscar a por su papel protagónico junto a Nicholas Cage en Moonstruck.

Cher tiene la distinción única de ser la única artista solista hasta la fecha con sencillos número uno de Billboard en siete décadas consecutivas, desde la década de 1960 hasta la de 2020. Lanzada en 1998, Believe, una de las mejores canciones de la década de 1990, fue el sencillo más vendido de todos los tiempos de una artista femenina en el Reino Unido, popularizando el uso del Auto-Tune.