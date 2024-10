Duki revela el esperado tracklist de Ameri, su nuevo álbum cargado de grandes colaboraciones: Bizarrap, Morad, Judeline…

El reconocido artista argentino Dukiestá listo para sorprender al mundo con su nuevo álbum Ameri, que verá la luz el 31 de octubre. A través de sus redes sociales, el rapero anunció el esperado tracklist del disco, compuesto por 15 canciones y una serie de colaboraciones que han generado gran expectativa entre sus seguidores.

Entre los artistas invitados destacan figuras internacionales del género urbano. Myke Towers colabora en el tema Nueva Era, mientras que Headie One hace lo propio en Brindis. Bizarrap, uno de los productores más exitosos del momento, participa en Buscarte Lejos, y Judeline pone su sello en la canción Imperio. El rapero Eladio Carrión también se suma al proyecto con su colaboración en Hardaway.

El álbum incluye además colaboraciones con artistas como Milo J en Vida de Rock, y Ovi y Lucho SSJ en No Drama. YSY A, uno de los grandes compañeros de Duki desde sus inicios, participa en Un Día Más. La versatilidad del disco se extiende aún más con la participación de Morad en Trato de Estar Bien y las voces de Wiz Khalifa y Arcángel en Wake Up and Bake Up. Por su parte, Lía Kali aportará su estilo en Constelación.

Uno de los primeros adelantos de Ameri fue la canción Barro, que sorprendió a sus seguidores al incluir un fragmento del clásico Barro Tal Vez de Luis Alberto Spinetta. Se trata de una de las canciones más personales de Duki en toda su carrera, algo que, sin lugar a dudas, ha sido recibido entre aplausos por parte del público.

Con Ameri, Duki no solo celebra su trayectoria, sino que invita a sus fans a acompañarlo en un recorrido emocional y artístico, donde explora diversas facetas y sonidos que lo han definido a lo largo de su carrera.