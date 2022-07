Las canciones de K-Pop menos exitosas lanzadas por grupos de gran éxito, como BTS, Blackpink o Twice

BLACKPINK - Stay

Cualquier fan del K-Pop sabrá que Blackpink no es el tipo de grupo que abuse de los comebacks, precisamente. Es por eso que la mayoría de ellos han tenido una excelente recepción, debido al enorme tiempo de espera que existe entre uno y otro regreso. El último de los vídeos musicales lanzados durante sus primeros meses de actividad, 'Stay', es el que acumula un menor número de visualizaciones; algo más que esperable de una balada sin coreografía como esta.

BTS - N.O

A pesar de que los últimos años hayan tratado muy bien a los miembros de BTS, los primeros comebacks que realizaron se han perdido un poco en el mar de comebacks que han tenido durante los últimos casi diez años, y 'N.O' es el que parece ser el menos popular.

TWICE - Scientist

Al margen de que sea el más reciente lanzamiento grupal de Twice, 'Scientist' fue conocido en su momento por tener un recibimiento mucho más pobre de lo esperado, y el paso del tiempo no parece ayudar a que su número de views suba. Es probable que pase a la historia como el vídeo menos exitoso de Twice.

Stray Kids - Astronaut

Los chicos de Stray Kids se han convertido en unos de los mayores referentes de los grupos de chicos en el K-Pop, pero hay regresos como el que hicieron con 'Astronaut' que no consiguieron llamar tanto la atención del público como otros muchos de sus hitazos.

(G)I-DLE - Senorita

Hay grandes diferencias entre el recibimiento de unos y otros comebacks de (G)I-DLE, pero 'Senorita', junto a 'Uh Oh', es el que se mantiene más por debajo del resto.

EXO - For Life

EXO fue uno de los primeros grupos de K-Pop que logró hits a nivel internacional, pero tras tantos años de actividad, es normal que algunos de sus regresos no reciban tanta atención. Hasta ahora, 'For Life' es el que genera menos simpatía.