Cayetana Guillén Cuervo pide perdón por desvelar el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Lo que parecía una anécdota en una alfombra roja se ha convertido en una tormenta mediática. Durante la gala de los Premios Talía 2025, Cayetana Guillén Cuervo fue abordada por una periodista que daba por hecho el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. La actriz, sorprendida y visiblemente emocionada, confirmó la noticia aludiendo a una conversación privada con la propia cantante.

"Me pidió que no se lo contara a nadie. Me dijo que lo hiciera por Leo, su ahijado, que es mi hijo", reveló Cayetana con naturalidad. Lo que no esperaba era la repercusión inmediata de sus palabras, ni la reacción de Amaia Montero, que, según han señalado varios usuarios en redes, ha dejado de seguir a su amiga en Instagram.

Ante el revuelo, Guillén Cuervo ha emitido un comunicado pidiendo disculpas. "Lamento profundamente que mis palabras hayan provocado toda esta situación. Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia, la ilusión y el amor que siento por ella", escribió. También explicó que la pregunta partió de la propia reportera y que no fue su intención revelar nada que comprometiera a Montero: "Recordé una conversación entre amigas en la que expresó su deseo de volver a la música, pero me pidió que no trascendiera".

El gesto de la cantante —dejar de seguir a Cayetana en redes— ha sido interpretado como una muestra clara del malestar que le ha generado la situación. Aunque no ha hecho declaraciones públicas, el movimiento ha sido suficiente para alimentar la tensión.

Mientras tanto, el posible regreso de Amaia Montero al grupo sigue sin confirmación oficial. Lo que sí parece evidente es que esta filtración ha dañado una amistad de años, y ha reabierto un debate ya sensible entre los fans: la controvertida marcha de Leire Martínez y el incierto futuro de La Oreja de Van Gogh.