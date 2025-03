Las canciones más exitosas de cada año en España: 80's edition

1980

Dime que me quieres, de Tequila, fue la canción que estuvo más tiempo en lo más alto de las listas españolas durante el año 1980.

1981

Aunque pocos recuerden ya este tema, Johnny and Mary, de Robert Palmer, fue la canción que más consiguió destacar en España en 1981.

1982

Barón Rojo se lució con Los rockeros van al infierno, y el público español se lo compensó convirtiéndola en una de las canciones top del año 1982.

1983

En 1983 hubo varios temas que tuvieron un éxito similar. Pero, como hay que apoyar a los artistas locales, elegimos Quién piensa en ti, de Gonzalo, para representar al año 1983.

1984

Thriller, de Michael Jackson, fue, como no podía ser de otra manera, la canción más exitosa en España de 1984.

1985

Live is life, de Opus, consiguió destacar en una época en la que la rotación del número uno era prácticamente constante.

1986

A todos nos encanta una balada, y si es tan impactante como Si tú eres mi hombre y yo tu mujer, de Jennifer Rush, es normal que aguante en lo más alto de las listas.

1987

En 1987 hubo un número uno distinto cada semana. Entre las canciones más conocidas que llegaron al número uno ese año están Suburbia, Walk like an Egyptian, Voyage voyage o Never gonna give you up, Faith (George Michael), Bad (Michael Jackson), Boys (Sabrina)… ¡Menudo añito!

1988

Aunque No hay marcha en Nueva York no sea, ni de lejos, la canción más conocida de Mecano, sí que fue una de las que más aguantó en el número uno español, y es por eso que es la canción más exitosa de 1988.

1989

Like a prayer, de Madonna, llegó para arrasar, y en 1989 los españoles se enamoraron totalmente del tema.