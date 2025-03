Las canciones más exitosas de cada año en España: 70’s edition

1970

La archiconocida Un Rayo de Sol, de Los Diablos, fue la canción más exitosa de 1970 en España. Desde entonces, la llegada del verano y el regreso del buen tiempo provoca que tarareemos este tema sí o sí.

1971

My Sweet Lord, de George Harrison, llegó en una época en la que el pop en español todavía estaba empezando a soltarse. Esa es la razón por la que gustó tantísimo.

1972

Amor, Háblame Dulcemente es el título de una canción que quizá no hayas escuchado nunca en español, pero que en 1972 enamoró a todo el país por el éxito de la película El Padrino.

1973

El fallecimiento de Nino Bravo en abril de 1973 y el lanzamiento póstumo de América, América hizo que se convirtiese en una de las canciones que más semanas ha pasado en el número uno en la historia de España.

1974

En 1974 se ve que estábamos más intimistas, así que Conversaciones Conmigo Mismo, de Juan Pardo, fue la canción que más logró destacar.

1975

Camilo Sesto se llevó por poco el título a la canción más exitosa de 1975, gracias a Melina. Pero, honestamente, ese año fue muy variopinto, con muchas canciones teniendo un nivel de ventas similar.

1976

En 1976 empataron Esa Eres Tú, de Danny Daniel, y Fantasía, de Juan Bau.

1977

Camilo Sesto volvió fuerte gracias a Mi Buen Amor. ¡En los 70 pocos podían rivalizar su popularidad!

1978

"Me he enterado en el parque… *tono dramático* que te has casado con él… Pero quiero decirte… QUE SIEMPRE TE QUERRÉÉÉ… EEEEEeeeeEEeee". El pico de popularidad de los Pecos.

1979

Los Bee Gees se encargan de cerrar esta década de mayores éxitos en España, con la canción Too Much Heaven.