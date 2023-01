Rosalía estará por sorpresa este viernes 27 de enero en el Wizink Center

Después de dejar un pequeño spoiler en su perfil de TikTok, Rosalía finalmente confirmó que el próximo 27 de enero vera la luz 'LLYLM' o 'Lie Like You Love Me'.

La canción en inglés ya está enamorando a todos sus fans que sólo han escuchado un trozo del estribillo y promete ser un éxito instantáneo.

Pero la sorpresa ha llegado cuando la propia Rosalía anunciaba por sorpresa que tenía otros planes para ese día, ir al concierto de Carolina Durante en el Wizink Center.

El tuit de Rosalía y la posterior respuesta de Carolina Durante han hecho arder las redes sociales con todo tipo de suposiciones.

"Este viernes hay plan @carolinadurante", escribió Rosalía en Twitter junto a un pantallazo de la ubicación del Wizink Center en Google Maps a lo que Carolina Durante respondió: "Confirmamos que hay plan".

A algún loco le ha dado por pensar que podría ser la artista invitada, algo imposible. En su momento Carolina Durante ya anunciaron que Los Nikis, mítica banda madrileña de los 80, serían los teloneros de su concierto y además Rosalía es demasiado grande para andar teloneando a nadie.

Otros aseguran que Rosalía no se subirá al escenario para cantar con el grupo y que sólo ira al concierto como una más del público. El motivo podría ser el rumor que circula desde hace tiempo de que su hermana Pili está saliendo con Diego Ibañez cantante de Carolina Durante.