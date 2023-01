Rosalía confirma fecha para 'LLYLM', la nueva canción que promete petarlo

Rosalía ha tenido un año 2022 estelar, pero no parece que esté dispuesta a tomarse un descanso durante este 2023. Apenas unos días después de comenzar el año, la cantante removió las redes con el lanzamiento de un pequeño spoiler de su próximo single, 'LLYLM' ('Lie Like You Love Me'), y ahora ha vuelto a hacerse viral al confirmar la fecha en la que saldrá la canción: el próximo viernes, 27 de enero.

Rosalía acabó 2022 con un sensacional Motomami World Tour marcando tendencia en eso de cómo se pueden montar los espectáculos en directo, y estrena calendario nuevo con un concierto entre lujo extremo, en el que ya hay quien dice que podría cantar un trocito de 'LLYLM'. Será hoy mismo, 19 de enero, dentro del marco de la Semana de la Moda Masculina en París, poniendo ritmo a los maniquíes que enseñen la nueva colección de Louis Vuitton. La cita-fiesta está prevista que se celebre en el impresionante edificio de la fundación en las afueras de la capital, un entorno perfecto para brillar con la Torre Eiffel de fondo.

Hace ya más de seis meses que 'Despechá' vio la luz, y arrasó allí por donde pasaba. Rosalía sabe perfectamente que sus fans están ansiosos por escuchar un nuevo hit, y no se va a hacer mucho de rogar: en apenas una semana, lo más probable es que tengamos una nueva canción a la que volvernos adictos. Solo escuchar el estribillo de la canción es suficiente para prever lo mucho que se puede pegar este próximo single, y ya hay quien no es capaz de quitarse esa melodía de la cabeza.

Rosalía sorprendió a muchos al lanzar el spoiler, ya que la totalidad de la letra (al menos, en ese tramo de la canción que hemos podido escuchar) está en inglés, algo que contrasta mucho con sus lanzamientos anteriores. Todavía habrá que esperar a escuchar la obra al completo, pero todo apunta a que el objetivo de esta nueva fase de Rosalía sería enamorar al público estadounidense. Hace ya muchos años que la cantante trabaja con grandes productores que residen en este país, y está totalmente inmersa en esa parte de la industria; una canción plenamente en inglés no sería más que la guinda del pastel de esta "americanización".

Los fans más clásicos de la cantante no parecen especialmente molestos por el hecho de que el nuevo single de Rosalía no vaya a ser en español, así que es probable que coseche cifras igual de buenas que sus lanzamientos anteriores, también en nuestro país. ¡No podemos esperar a que llegue el 27 de enero!