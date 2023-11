Snoop Dogg anuncia que dejará de fumar marihuana, y sus fans están en shock

Hay ciertos objetos, rasgos o costumbres que no se pueden separar de los artistas a los que acompañaron: Raffaella Carrá y su movimiento de melena hacia atrás; Michael Jackson y su guante blanco; Ariana Grande y sus recogidos con coletas; Leticia Sabater y sus abdominales… Y, por supuesto, Snoop Dogg y la marihuana. El rapero lleva décadas siendo una de las figuras más reconocibles de su sector gracias a su llamativa estética y a su forma de ensalzar el consumo de esta droga, que ha formado parte de infinidad de looks, videoclips y versos de rap a lo largo de su carrera. Ahora, los fans del artista han sufrido una verdadera conmoción al descubrir que Snoop Dogg ha decidido que no volverá a fumar nunca más.

Según ha revelado el rapero en el post que ha publicado, la razón detrás de esta decisión tan controvertida es su propia salud. Hace cerca de un mes que Snoop Dogg cumplió los 52 años, y los pulmones que un hombre tiene a esa edad no son los mismos que los de un veinteañero. Teniendo en cuenta que fumar es una costumbre que ha acompañado al artista durante toda su vida, es probable que los profesionales de la salud hayan detectado en él algún problema que podría poner en riesgo su vida si no tomaba la decisión de abandonar este mal hábito. Tras discutirlo mucho con su familia, Snoop Dogg ha decidido que es mejor que esta afición quede atrás.

Muchos de los fans del artista se han quedado muy sorprendidos con que haya tomado la decisión de eliminar la marihuana de su vida, que tan asociada está a la figura de Snoop Dogg en la cultura popular. Hay quienes llaman a este momento "el fin de una era", pero los seguidores más acérrimos del artista comprenden que, para seguir escuchando nuevas obras del rapero durante muchos años más, este es un cambio necesario. Ahora habrá que ver si esta conocida droga sigue haciendo sus apariciones en las letras de Snoop Dogg, ya que han sido más sus canciones en las que era mencionada que las que no.