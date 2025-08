Spotify subirá de precio en España a partir de septiembre: esto es lo que costará

Spotify ha confirmado que a partir de septiembre aumentará nuevamente el precio de su suscripción Premium en España. Se trata de la segunda subida en toda la historia de la plataforma, que argumenta la necesidad de ajustar tarifas para seguir invirtiendo en innovación y ofrecer una experiencia de usuario mejorada.

La modalidad Premium Individual pasará a costar 11,99 euros al mes, un euro más que su precio actual. También se verán afectados otros planes, como el Duo, que subirá a 16,49 euros mensuales, y el Familiar, que ascenderá a 19,99 euros. Por el momento, el plan Estudiantes mantiene su precio en 5,99 euros, aunque no se descarta que pueda modificarse en futuras revisiones.

Este incremento se produce en un contexto en el que las plataformas de suscripción digital, no solo musicales, están revisando sus modelos de negocio para adaptarse al aumento de costes y a la alta competencia del mercado. Desde Spotify aseguran que este ajuste es necesario para seguir ofreciendo contenido exclusivo, nuevas funciones y mejor calidad de audio.

Pero los cambios no solo afectan al bolsillo. En Reino Unido, Spotify ha comenzado a exigir la verificación de edad mediante un documento de identidad oficial. Esta medida responde a una nueva normativa que obliga a las plataformas a asegurar que los usuarios cumplen con los requisitos legales para acceder a ciertos contenidos. Aquellos que no completen este proceso de verificación verán sus cuentas eliminadas. Aunque por ahora esta política solo se aplica en territorio británico, no se descarta que pueda extenderse a otros países de Europa en un futuro próximo.

Entre subidas de precios y nuevas exigencias legales, Spotify marca un nuevo rumbo que no ha pasado desapercibido entre sus millones de usuarios.