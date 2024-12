Cómo decirle a alguien que solo quieres tener sexo con él/ella

Analicemos la situation

Estás quedando con alguien que te atrae físicamente y con quien te gustaría tener sexo, pero no sientes una conexión emocional que pueda llevaros a ser una pareja. Antes de hacer ningún movimiento, debes saber con claridad qué es lo que siente la otra persona, para saber si estáis en la misma línea o si tenéis perspectivas diferentes del tipo de relación que se pueda formar entre vosotros.

Las cosas, claritas

Aquí no valen medias tintas: cuando tengas claro lo que le quieres proponer a esa persona, hazlo de forma concisa. Expresa que no quieres tener una relación de pareja con ella, y que tampoco la querrás en el futuro porque no sientes una conexión romántica.

No juegues con sus ilusiones

Hay quienes están dispuestos a prometer de todo con tal de tener un polvo; no seas ese tipo de persona. Si ves que tu cita se está ilusionando con lo que está ocurriendo entre vosotros y sabes que lo vuestro no va a ir a más, ponle freno cuanto antes. Tienes derecho a proponer que quedéis de vez en cuando para pasar un buen rato, pero también tienes la responsabilidad de procurar el bienestar emocional de la otra persona.

Hoy no, mañana quizá sí

A veces, puede ocurrir que el cazador se convierta en presa: no querías nada serio con esa persona, seguisteis quedando de forma casual para tener sexo, y ahora te has dado cuenta de que te gusta más de lo que creías. Aunque no te des cuenta, el sexo es mucho más que una relación física: las hormonas que tu cuerpo genera al tener relaciones con alguien hacen que te sientas una mayor conexión con esa persona. Si esto ocurre, debéis hablar de ello y replantear la relación, o terminarla para siempre. ¡No queremos que acabes otra vez con el corazoncito roto!