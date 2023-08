¿Está bien pedir matrimonio a tu pareja durante una boda?

Hay ocasiones en la que uno no sabe cuál es el momento más adecuado para pedir matrimonio a la persona que uno ama y, por eso, hay quienes llegan a la conclusión que no hay ningún lugar más romántico que una boda. Es muy común que, al ver esta celebración del amor, a uno le entren ganas de casarse, por ello, hay quienes deciden aprovechar el momento del ramo para cumplir con estas emociones, por lo que deciden arrodillarse después de que su pareja reciba el ramo. Pero ¿Es realmente bonito pedirle la mano en mitad de la boda de otra persona?

Este es un debate que se ha desencadenado en las redes a raíz de la crítica de Ángeles, una tuitera que ha señalado que, para ella, esta petición no le parece para nada original, porque hace que la persona no se esfuerce en nada durante este momento. Además, por si esto no fuera suficiente, esto provoca que la atención se dirija hacia la nueva propuesta de matrimonio en lugar de a la boda que están celebrando ese día. Y, tal y como ella lo ve, ese día tendrían que dejar brillar a la pareja que se casa desde el principio hasta el final.

Y, por lo que parece, no es la única que lo ve de este modo, ya que hay otra tuitera que también señala que le molestaría que alguien se declarara durante su boda, porque es su momento y el de su pareja, y ella es la que ha decorado y pagadotodo. Por tanto, confiesa que si le hicieran eso le entrarían ganas de sacarles a los dos "arrastrados de los pelos".

Aun así, no todos comparten esta visión, ya que hay otro tuitero que asegura que él fue a una boda donde ocurrió eso y que, en lugar de enfadarse, la novia se alegró mucho por ello y que ambas "fueron demasiado felices". Pero, aun así, ha matizado que, en su opinión, esto es algo que solo se puede hacer cuando "esa persona sea especial para los recién casados".

Sin duda, este es un debate que puede generar opiniones muy diversas y que, posiblemente, sea imposible que lleguen a ponerse todos de acuerdo. Por este motivo, si hay alguien que esté pensando en proponerle matrimonio a su pareja durante la boda de otra persona, lo mejor será que lo consulte primero con los protagonistas de ese día para saber si tiene permiso para robarse ese breve momento de su día.