Frases en una entrevista que delatan a una empresa tóxica

Pagamos con experiencia

La experiencia es muy valiosa, pero las personas no se alimentan de aire. La mayoría de las veces, una posición no remunerada será beneficiosa solo para la empresa, y rara vez para ti. Si quieres aprender o ganar experiencia, hazlo con proyectos propios, no con los de los demás.

Buscamos gente comprometida

En el ámbito empresarial se utiliza mucho eso del compromiso para hablar de que vas a tener que dedicar horas extra no remuneradas, y que tendrás que sacrificar buena parte de tu vida personal para poder cumplir con las funciones del puesto.

¿Trabajas bien bajo presión?

Momentos de presión hay en casi todos los trabajos. Si te insisten en ello durante la entrevista, o incluso en la oferta de trabajo, olvídate. Se trata, seguramente, de un puesto que drenará toda tu energía y te quemarás enseguida.

Queremos que hagas un poco de todo

Está muy bien tener habilidades diversas, pero ten cuidado con convertirte en la navaja suiza de tu empresa: ellos se ahorran costes, y tú acabas perdiendo el tiempo en un puesto impreciso en el que no aprendes nada y tampoco construyes currículum.

Aquí hay que dar el 110%

El 110% no existe en materia de trabajo. Tu jornada laboral tiene las horas que tiene, y lo harás lo mejor que puedas. Habrá días en que estés más hábil, y otros en los que no rindas tanto. Las trayectorias profesionales soy maratones, no sprints: si lo das todo desde el principio y de forma constante, te agotarás antes de llegar a la meta.

No cualquiera encaja con nosotros

¡Qué bonita forma de disfrazar que una empresa no hace las cosas de la forma adecuada! Un entorno profesional sano es un lugar en el que cualquiera con ganas de trabajar puede desenvolverse bien. Un equipo diverso y contento es el mejor combustible para una empresa que quiera crecer.