Ideas para regalos frikis: todos los consejos para acertar

No pienses que todo vale

Empecemos por lo básico: que tu amigo sea friki no significa que todo le vaya a valer. Que le guste Arcane no significa que le guste Zelda. Que le gusten las novelas de Brandon Sanderson no significa que le mole Juego de Tronos. Detecta bien los nichos para no meter la pata regalando algo de lo que no es friki. No hay un molde maestro para todos nosotros. Y, si no sabes, pregunta. Será mejor así y ambos lo agradeceréis.

Consulta las listas de deseos

Lo que tiene el mundo friki es que hay muchas páginas webs que catalogan tanto lo que se tiene como lo que se desea. Páginas como Amazon sirven para lo general, pero puedes consultar su perfil de Letterboxd para saber qué pelis quieren ver, su perfil de Whakoom para descubrir qué cómics desean comprar, su perfil de Backloggd o de Steam para los videojuegos, Goodreads para libros, etcétera. Investiga su presencia en redes sociales e igual han dejado hace poco un mensaje sobre algo que les molaría tener pero a lo que no alcanzan ahora.

Piensa en paralelo

No te gires hacia la sección de figuras a 500 pavos porque creas que es tu única opción. No te van a querer más por hipotecarte durante medio año. ¿Has pensado en artistas que hacen amigurumi? ¿En dibujantes a los que pedirles un encargo personalizado o prints que vendan en su web? Igual su personaje favorito toca el ukelele, ¡los hay a buen precio y es una bola curva que no espera! Dale a la imaginación durante un rato, analiza las claves de lo que le gusta y quizá des con algo inesperado pero relacionado con sus aficiones.

No vayas a tienda sin hacer los deberes

"Quiero algo para mi amigo, es friki". Has llegado al local, has soltado esa frase y el dependiente se queda con la misma cara que tenía sin saber qué responderte. No son magos ni adivinos, no pueden resolverte la papeleta si no les ayudas tú a ellos. Necesitan detalles para poder recomendarte con criterio y para que eso ocurra tú tienes que haber hecho los deberes y saber de antemano qué cosas le gustan a tu amigo y que cosas tiene ya. Así que no les eches la bronca si no obran un milagro y sigues sin saber qué regalar. ¡La responsabilidad es tuya!

Mira las estanterías

Forma parte de los ya mencionados deberes y es útil por dos motivos. Uno: saber lo que ya tiene tu colega. Igual que con las apps de listas de deseos, esto te permitirá que en el futuro no haya que usar el ticket regalo porque lo que has regalado ya lo tenga. Dos: analizar el espacio disponible. En este caso aplica a toda la casa y no solo a los estantes, pero igual añadir un tomo más a ese hogar termina con las reservas de oxígeno y con el espacio habitable, por lo que puede ser poco recomendable. Pero, eh, piensa en paralelo (como ya hemos dicho) e igual descubres que puedes ayudarle con un regalo para organizarse. ¿Sabías que se venden cajas para poder agrupar y ordenar los tebeos? Las hay con diseños muy chulos.

No caigas en la coletilla gaming

¿Existe realmente un producto con la coletilla "gaming" que sea mejor que su equivalente "normal"? Te lo decimos ya: no. Las sillas gaming te romperán la espalda, es mejor una normal de oficina. La tecnología gaming suele tener más LED brilli-brilli, pero eso no la hace mejor. Y así con todo. A tu amigo friki le pueden gustar los videojuegos, pero no va a disfrutar más de su hobby porque le regales una cosa con luces. Para eso, mejor adornos navideños frikis que colgar en el árbol de navidad.

Apunta cosas durante todo el año

Una costumbre que te puede salvar el culo de forma habitual es apuntar durante todo el año cosas que pueden gustarle a tus amigos. Si dicen algo en marzo, es probable que lo hayáis olvidado ambos en diciembre. Pero, si lo apuntas, ¡tienes un as en la manga! Sea al instante o al final del día, anótalo en un lugar que no lo vayas a olvidar, sea un cuaderno, la app de notas o un chat de WhatsApp contigo mismo. Cuando llega el periodo festivo, es un salvavidas.

No son solo frikis

Tu amigo no es unidimensional. Relacionado con el primer consejo, piensa que igual tu amigo ahora mismo no quiere un regalo friki, o igual no es lo que más disfrutaría. Seguro que le gustan otras cosas porque es una persona compleja y que contiene múltiples realidades. Así que, si no lo ves claro, opta por otra vía. Lo importante es que le guste y tu amigo, antes que friki, es tu amigo. La cuestión es hacerle feliz.

Fíate de tu instinto

Si conoces a la persona, haz caso a tu estómago. Si tienes una idea clara, no necesitas ni estar leyendo esto. Ve a por ese regalo. Le va a encantar.