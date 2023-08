¿Se pueden analizar los sueños?

Los sueños son una serie de imágenes y sucesos que se imaginan mientras se duermen y se perciben como reales. Para la psicología, los sueños son estímulos esencialmente anímicos que representan manifestaciones de fuerzas psíquicas que durante la vigilia han sido reprimidas o se hallan impedidas de desplegarse libremente. Soñar es un proceso mental involuntario en el que se produce una reelaboración de la información almacenada en la memoria, generalmente relacionada con experiencias vividas por el soñante el día anterior.

La palabra sueño (del latín somnus, que se conserva en los cultismos somnífero, somnoliento y sonámbulo) designa tanto el acto de dormir como la actividad de la mente durante ese periodo de descanso.

Es normal para la mayoría de las personas que sueñen con algo a la hora de dormir pero eso no ocurre todas las veces y no todas las veces nos acordamos de lo que hemos soñado. También ocurre que nos acordamos de lo que hemos soñado justo en el momento de despertarnos pero si no lo apuntamos o dibujamos luego nos olvidamos de ello si nos volvemos a quedar dormidos o cuando nos terminamos de despertar del todo.

¿Se pueden analizar e interpretar los sueños?

La interpretación de los sueños es el arte y la técnica de asignar significado a los diversos componentes, elementos e imágenes que aparecen en los sueños. Se trata de una práctica humana milenaria, de la que se conservan registros escritos de más de 3800 años de antigüedad.

Además son varias las comunidades y pueblos, desde el amazonas a los aborigenes australianos, los que incorporan la practica de la interpretación de sueños a su sistema de creencias.

Al principio el desciframiento de los símbolos orníricos buscaba en la antiguedad revelar mensajes divinos, adivinar el futuro y estaba claramente más relacionado con lo místico y religioso.

Es a comienzos del siglo XX y a partir de los desarrollos teóricos del psicoanálisis la interpretación de los sueños se orienta a revelar contenidos inconscientes y pasa a ser una técnica clínica, utilizada hasta la época actual, no solo por el psicoanálisis, sino por diversas vertientes de la psicología clínica.

Muy famoso es el libro 'La interpretación de los sueños' escrito por Sigmund Freud y publicado en 1899. En el Freud plantea que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia, una vía privilegiada de acceso al inconsciente, mediante el empleo del método interpretativo fundado en la asociación libre de los símbolos más importantes del sueño.

Fue el propio Freud el que intento formular algún tipo de reglas técnicas para la interpretación de los sueños:

- No es una técnica independiente. Debe enmarcarse en el tratamiento psicoanalítico y someterse a sus mismas reglas técnicas.

- No debe contaminarse con actitudes supersticiosas, proyectivas o paranoicas.

- No debe ser en ningún caso sugestiva: se trata de interpretar lo que sale a través de la formación inconsciente y no de inducir asociaciones.[cita requerida]

- No debe permitirse la interpretación "salvaje" (o "silvestre"), es decir, debe ser una interpretación reflexiva y seria que hace un analista apoyándose en la observación de la estructura psíquica del sujeto así como del análisis de sus resistencias, de lo reprimido, de las repeticiones y de las formas y mecanismos de retorno que tiene lo reprimido.

- No debe sucumbir a la manía y al delirio interpretativo.

- No resulta conveniente trabajar con material onírico en ausencia del soñante, o al menos solo es posible esperar en tales casos muy magros resultados, sino que lo que se analiza es el trabajo del sueño incluida la elaboración secundaria, el establecimiento de los vínculos que los sueños puedan tener entre sí y sus relaciones con el mundo exterior, un proceso que solo puede darse cabalmente en medio de la cura y en situación transferencial.

- La interpretación se complementa con la construcción y es una actividad del analista que realiza en la cura, orientada a reconstruir la historia del sujeto, particularmente en sus aspectos infantiles e inconscientes, entregando coherencia global a dicha historia. En este marco preciso se inscribe la técnica de interpretación de su actividad onírica.