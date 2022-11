¿Qué significado tienen los likes en las Stories de Instagram?

Las redes sociales y sus códigos de interacción pueden tener significados muy ambiguos: ¿qué significa ese corazón que damos a las publicaciones? ¿Es una simple demostración de que nos gusta el post, o queremos decir algo más a la persona que lo ha publicado? Un tuit viral reciente ha evidenciado las diferencias de opinión de los usuarios de Instagram al respecto de los likes en las historias, una función relativamente reciente que, para muchos, ha sustituido a las reacciones.

Antes de que nadie se emocione, la mayoría de las respuestas coinciden en decir que un "me gusta" en las Stories de Instagram no tiene ningún segundo significado; es literalmente eso, una demostración de que te gusta la historia. Pero el problema llega cuando estas interacciones se producen entre personas que pueden gustarse y que todavía no han dado los primeros pasos. Las redes sociales han hecho que los jóvenes sean mucho más reservados a la hora de expresar que les gusta una persona, y recurren a "indirectas" como esta, con la esperanza de llamar la atención de quien les gusta.

Si eres de los que hacen este tipo de cosas, y no has tenido mucho éxito con ello, probablemente debas atreverte a ser un poco más explícito a la hora de expresar tus sentimientos. Si, por el contrario, es otra persona quien lo está haciendo y quieres descubrir si le interesas, la forma más rápida de atajarlo será hablándole para conoceros mejor. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es la única forma de resolver tus dudas de una forma eficaz. La vida es mucho menos misteriosa y complicada de lo que la hacemos a través de redes sociales; mejor será fracasar en el intento que no intentarlo en absoluto. ¡Que los likes en una historia no estropeen tu posible historia de amor!