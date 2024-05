Qué es el síndrome del impostor y cómo superarlo

Si estás leyendo esto es porque has sentido que el síndrome del impostor estaba haciendo de las suyas en tu vida, o porque alguien de tu entorno te lo ha mencionado y has sentido curiosidad por saber lo que es. El síndrome del impostor es un sentimiento que provoca malestar en aquellas personas que creen que no merecen estar donde están, o que no son lo suficientemente buenas en comparación con el resto de personas que conocen. Para evitar que este sentimiento te limite, estos son algunos consejos que deberías escuchar.

Rebaja las expectativas sobre ti

La mayoría somos mucho más críticos con nosotros mismos de lo que lo somos con los demás. Disculpamos los pequeños errores de quienes nos rodean, pero somos muy crueles con nosotros mismos cuando cometemos un fallo. Debes tratarte con el mismo respeto y cuidado con el que tratas a los demás, y aprender a perdonar los errores que cometiste en el pasado. ¡La culpabilidad es un sentimiento que solo consigue atascar a las personas!

Fíjate en los fallos ajenos, no solo en los éxitos

Es prácticamente imposible no compararte con los demás; pero, si lo haces, debes ser capaz de comparar tanto los éxitos como los fallos que tú y el resto habéis tenido en vuestra vida. No sirve de nada compararse con alguien al que apenas se conoce, ya que solo habrás visto la parte brillante de su vida. En todo caso, un referente al que no conozcas debe servirte como inspiración, y no como punto de comparación.

Entiende que tu bienestar es lo primero

Al margen de que consigas o no tus objetivos, o de que sientas que no estás lo suficientemente preparado para enfrentarte a la vida, nunca debes olvidar que tu bienestar es lo primero por lo que debes preocuparte. Las opiniones ajenas, los logros y los bienes materiales son cosas accesorias: lo primero en lo que debes trabajar siempre es en tu felicidad y satisfacción.

Aprende cosas nuevas

Si verdaderamente crees que te faltan competencias para cumplir con tu día a día, trata de formarte para convertirte en la persona que quieres ser. Pero, mientras adquieres esos conocimientos, no dejes que la inseguridad te haga dudar de todo el esfuerzo que estás poniendo por convertirte en una persona incluso mejor de lo que ya eres.