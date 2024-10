Qué es el Síndrome de París y cómo saber si lo has sufrido

¿Alguna vez has oído hablar del Síndrome de París? Es un supuesto trastorno del que se ha hablado mucho durante décadas, desde que los turistas asiáticos empezasen a volar en masa a París para descubrir los encantos de la ciudad. Según los síntomas oficiales de este trastorno, las personas que llegan a la ciudad tienen, a veces, consecuencias terribles en su salud mental, debido a la decepción que se llevan tras descubrir que París no es tan ideal como la imaginaban.

Lo cierto es que la cultura pop se ha encargado de mostrar una imagen de París que no es, ni mucho menos, lo que los turistas se encuentran al llegar: como en todos los rincones del mundo, hay zonas que no son nada bonitas ni están cuidadas, y la masificación turística ha provocado que muchos de los paisajes ideales que se ven en las fotos estén, en realidad, llenos de multitudes y de los peligros que las acompañan (carteristas, estafadores, vendedores ambulantes con malas maneras…).

Los turistas asiáticos, y especialmente los japoneses, son los que se llevan un golpe más duro al llegar a la ciudad, ya que son los que han tenido menos posibilidades de tener contacto con el estilo de vida occidental. Tras vivir en un país ordenado y, por lo general, muy limpio y respetuoso, el shock de llegar a una ciudad desordenada y hostil como París puede generar grandes decepciones.

Pero eso sí, de ahí a tener un trastorno mental provocado por esa situación hay una gran diferencia. Según esta leyenda urbana, quienes sufren el Síndrome de París acaban teniendo síntomas tan graves como alucinaciones, sentimientos de persecución, mareos o taquicardia, pero no hay ninguna base científica que lo apoye. ¡Una cosa es que no te guste París, y otra que te dé un pampurrio por el disgusto de descubrir que no es tan bonita como esperabas!