¿Cómo conocer gente nueva en época de pandemia?

Malos tiempos para los solteros. Las restricciones y las medidas de seguridad e higiene por la pandemia de Coronavirus que vivimos han limitado nuestra vida social, algo que afecta en especial a los solteros.

La ecuación parece más que obvia: si no se puede salir de fiesta, no se puede conocer gente nueva con la que liarse. Por eso hay quienes están tirando de viejos contactos o de ex parejas, por aquello de ese viejo dicho, ya sabéis, más vale malo conocido que bueno conocer. Y, aunque el virus no distingue de amigos, conocidos, cercanos o extraños, solemos confiar más en la gente que tenemos cerca que en los completos desconocidos.

Las redes sociales no han parado y, por lo tanto, las indirectas, los cañazos y los mensajes subiditos de tono tampoco. Durante esta pandemia la mejor manera de conocer gente nueva siguen siendo las redes sociales, donde Instagram se lleva la palma sin olvidarnos, por supuesto, de Tinder, la app de citas por excelencia.

Ligar a través de redes sociales | iStock

A pesar de todas las restricciones hay quienes han aprovechado los momentos de tregua que nos han dado las olas de COVID-19 y no han perdido la oportunidad de conocer gente 'a la antigua usanza', es decir, en las terrazas y bares, en clase o en las demás actividades. Porque la pandemia y los confinamientos ya están siendo lo suficientemente duros como para no llevarse una alegría en el cuerpo.

Pero si creías que echarte un ligue era lo más complicado de las relaciones, y por qué no el amor, en los tiempos de la COVID-19, es porque no conoces el 'momento cita'. Si ya de por sí una primera cita puede resultar un momento incómodo o de nerviosismo por tratarse de una primera vez, sumémosle las mascarillas, el gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad de un metro y medio y todo lo que eso supone...

Por eso, si lo que de verdad quieres es conocer a una nueva persona (y no solo la necesidad imperante de echar un polvo), lo mejor es que os conozcáis primero por mensajes privados, WhatsApp, videollamadas, etc antes de pasar quedar en persona.

Esto es lo que recomiendan desde su experiencia algunas de las personas que han tenido citas durante la pandemia: "Habla 3 días con la persona en cuestión antes de decidir quedar", "no relajarse demasiado pero tampoco volverse loco. Importante, además, pasar un poco de filtro antes de concertar la cita y elegir un sitio pandemia-friendly", "Relaciónate sexualmente solo con una persona", "de primeras cuando vayas a quedar con alguien mantén los protocolos de seguridad. No sabes lo que hace en su vida la otra persona. Luego ya vas viendo" o "interesarte por conocer el círculo de personas con las que se relaciona".

Beso en mascarilla | iStock

¿Y qué precauciones se pueden tomar? Lo más recomendable es limitar tu círculo lo máximo posible así que intenta tener tan solo una pareja sexual. No hablamos de una relación formal ni estable sino de que siempre quedes con la misma persona para mantener relaciones sexuales y que esa persona siempre acuda a ti para lo mismo. Ya que no podemos exigirle una PCR ni un test de antígeno diario a la persona con la que vayamos a estar.

Sí, la mascarilla es el nuevo preservativo. Las personas a las que les hemos preguntado y que nos han respondido de manera anónima a través de un cuestionario, nos recomiendan observar si esa persona ha cumplido las normas de seguridad, si ha salido mucho de fiesta o no, quedar en una terraza o al aire libre, llevar mascarilla puesta el máximo tiempo posible y llevar hidrogel, además de actuar como si estuvieras en la calle manteniendo la distancia de seguridad hasta que no se tenga claro que se quiere dar un paso más.