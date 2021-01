Inapetencia sexual: 5 trucos para que te vuelvan las ganas

Seguro que alguna vez te ha pasado, tanto oyéndolo como diciéndolo: “perdona, pero no tengo ganas”. Los agobios de la rutina, estar depre por algo, enfados eventuales… las razones pueden ser muy variadas, pero si la ausencia de sexo en una pareja se prolonga demasiado, lo extraordinario se convierte en costumbre. Y eso no mola.

El caso es que a menudo también es un sentimiento que viene derivado de una ausencia inconsciente de estímulos, cosas que puedes probar y a lo mejor no se te habían ocurrido. Ojo: todo puede ser un problema de salud, así que no dejes de consultar a un médico en caso de que no te funcionen estas recomendaciones.

1- Intimidad no sexual

¿Has pensado que quizá el problema es el poco tiempo que pasáis juntos? Incluso en tiempos de pandemia, el aislamiento emocional puede aumentar las dificultades para hablar de lo que sentimos. La falta de comunicación es una falta de intimidad, y eso pasa factura.

2- Pensamientos eróticos

Hay gente que se siente fatal teniendo problemas en la cama y al mismo tiempo teniendo ensoñaciones sensuales que no tienen nada que ver con tu pareja. En vez de evitar esos pensamientos, fíjate en qué es lo que te pone e incluso apúntalos para compartirlos. Quizá sea esa chispa que necesitabas.

3- Caricias

Ya hemos hablado en otras ocasiones del poder erógeno de la masturbación en pareja, pero es frecuente olvidar que las relaciones sexuales son mucho más que introducir A en B. El abanico de estimulaciones es muy amplio, y una caricia o beso en determinado lugar y momento puede ser explosivo.

4- Probar

Otro tema que hemos tocado es la de experimentar cosas nuevas. La emoción del descubrimiento tiene claros factores excitantes, que no se pueden conseguir de ninguna otra manera.

5- Juegos de seducción

¿Hace cuanto que no le tomas el pelo con un aire picarón? ¿Has intentado meterte en un rol diferente al que sueles? ¿Por qué no un jueguecito sencillo, como hacer de desconocidos o mandar mensajes subidos de tono fuera de contexto? Give it a try, anda.