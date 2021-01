¿Por qué vemos caras en algunos objetos?

Si en alguna ocasión has visto rostros en paredes, nubes o en cualquier otro espacio, no tienes que temer. Este fenómeno no es más que una forma de percepción que hace la mente. Si quieres saber por qué el cerebro juega con nuestras visiones de esta manera y el nombre que recibe esta manifestación, en el vídeo te lo explicamos.

Las experiencias perceptuales no son algo inusual: las percepciones a las que intentamos dar explicación sin conseguir una respuesta clara no son más que una interpretación significativa de las sensaciones dadas.

Sentir que alguien está detrás de nosotros le puede suceder a personas completamente sanas. La responsable de que ocurra esto es la corteza frontoparietal. En estas situaciones el cerebro calcula mal la posición del cuerpo e interpreta estos movimientos como si fuesen de otra persona y no los de uno mismo.

Otro de los fenómenos que ofrece la mente es el trastorno de despersonalización. El cuerpo tiene la sensación de estar en un sueño donde en repetidas ocasiones te observas a ti mismo desde fuera de tu cuerpo. Se dice que este fenómeno se suele dar en mayor medida si una persona ha pasado por una situación traumática.

Aunque existen infinidad de experiencias irreales, hay una que se extiende entre toda la población. Sentir que ya se ha vivido una situación, lo que se conoce como dejà vu. Este fenómeno común es el que se tiene cuando se cree estar viviendo una situación que ya había ocurrido en momentos anteriores.

Qué ocurre en el cerebro

Las experiencias personales y mecanismos de nuestro organismo hacen que cada persona reaccione a los estímulos de diferente manera. El cerebro siente que estamos visitando o viviendo algo desconocido y busca la forma de que el cuerpo entienda los impulsos a través de la lógica.

Por ello, es posible que ante un mismo estímulo, cada persona reacciona de diferente manera. Dado que cada persona tiene distintas vivencias a lo largo de la vida, encontrará y generará en su mente diferentes proyecciones. Un ejemplo es la famosa prueba psicológica de las manchas de Rorschach. En el vídeo te explicamos cómo se llama este fenómeno y por qué dibujamos caras a los objetos.

