Te contamos el significado de algunos emojis que nadie usa

Con el avance de la tecnología, hoy en día ya no nos hace falta “expresarnos” mediante caritas construidas con caracteres. Aplicaciones de mensajería móvil como WhatsApp han integrado los emojis para facilitarnos esta tarea. Con el paso de los años, y las demandas de los usuarios, la lista de estas simpáticas caras y símbolos ha ido creciendo. En este vídeo te mostramos los significados de algunos de ellos.

Los emoticonos nacieron como una representación de una cara humana y una emoción. Al principio, se usaban comúnmente a través de mensajes SMS o a través de aplicaciones como Messenger. No solo eran útiles para vencer las limitaciones de tener que comunicarse solo en forma de texto, también servían como abreviatura.

Cuando empezaron a crearse foros en Internet, los usuarios adoptaron este lenguaje de forma natural. Con el paso de los años, dichos foros comenzaron a dar soporte a estos caracteres, convirtiéndolos automáticamente en sus imágenes correspondientes.

Es curioso como los emoticonos, que evolucionaron a emojis, lo hicieron de forma distinta en Occidente y Oriente. Normalmente, en Occidente los caracteres están “tumbados” y hay que leerlos de lado, mientras que en Oriente no hacía falta girar la cabeza para comprender el significado.

La gran variedad de emojis que tenemos hoy en día nos permite comunicarnos de manera rápida y directa sin tener que escribir todo lo que sentimos. Durante estos años se han ido agregando nuevos emojis, y es cierto que existe algunos a los cuales no damos uso.

Y no solo es que no los utilicemos, además puede que no sepamos qué significan. Esto es normal, ya que no todos nos hemos criado en una misma cultura, y las compañías tienen que incluir símbolos y representación para todas las personas alrededor del mundo. Si te pica la curiosidad por saber qué significan esos emojis que tan poco se usan, en este vídeo te lo mostramos.

SEGURO QUE TE INTERESA:

WhatsApp inclusivo: así son los nuevos emojis que representan la bandera trans o la lactancia

Día Mundial del Emoji: estos han sido los más utilizados durante la cuarentena