¿Cómo es Bizarrap sin gafas?

Los tíos misteriosos que ocultan parte de su rostro detrás de gafas de sol siempre han tenido su flow. Pocos este verano se cumplirán tres décadas del estreno del primer influencer, el tío de las gafas de Martini, que se estrenó ni más ni menos en su andadura influenciadora con una Charlize Theron de 18 años. Ahí va esa reliquia:

30 años más tarde (o sea, hoy) los seductores siguen ocultándose bajo el mismo símbolo de las gafas de sol, pero en vez de en yates y paisajes lujosos, lo que se lleva son las mesas de mezclas. Hablamos, por supuesto, de Bizarrap.

El argentino de moda y de oro con platino se ha convertido en un ídolo rollo Elvis o Jimin, con una legión de seguidores que ni algunos grupos coreanos son capaz de congregar. ¿Y sabes qué? Todo con casi la misma estética de gafas de sol y gorra. Bueno, y esas camisetazas de Adidas y Gucci, que cuestan una locura de pasta pero que también molan a la altura de su precio.

El caso es que, como dice un tiktok viralísimo, si no le has visto sin gafas es porque le has descubierto hace poco. Desde que sus sesiones suman centenares de millones de visitas, el aspecto del bonaerense no es ningún secreto sin aditivos faciales.

Hay que recordar que el chavón solo tiene 23 años y que lo de la fama lo ha llevado con toda la naturalidad posible, por lo que no es difícil encontrar fotos, streams y vídeos suyos como Gonzalo Julián Conde, su nombre real.

Sin embargo, a día de hoy y con su personalidad, sería difícil reconocerle fuera de sus pintas habituales. Hasta en las sesiones privadas, como la que hizo el día de la Velada con Skrillex por gusto, sale siempre metido en el aspecto de superhéroe de la música, igual que en entrevistas o en acciones especiales. Lo mismo es que ya es más Biza que Gonzalo...