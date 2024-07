Intentaron estafarle a través de WhatsApp pero este hacker acabó quitándoles dinero

En la era digital, las estafas online están a la orden del día. Cualquiera de nosotros ha recibido alguna vez un mensaje sospechoso intentando obtener información personal o dinero. Sin embargo, cuando los estafadores intentan engañar al usuario equivocado, las cosas pueden tomar un giro inesperado.

El Sabueso de Linuxes un hacker conocido en Twitter/X por haber demostrado en otras ocasiones su habilidad para detectar y contrarrestar estafas online. En su último hilo, que se ha vuelto viral, relata cómo recibió un mensaje a través de Whatsapp que lo invitaba a participar en una supuesta campaña de marketing de Warner Pictures, ofreciendo dinero a cambio de "likes" en Facebook.

"Yo quería intentar mis cosas de 'hacker' y he contestado, el resto es historia y sin hackear nada" comienza así el hilo El Sabueso de Linux. El primer mensaje que le enviaron era similar a los que muchos reciben: "Nuestra empresa coopera con Warner Pictures. Puedes ganar dinero con Me gusta en la aplicación. Este es un trabajo a tiempo parcial y no afectará su otro trabajo". A partir de aquí, El Sabueso decidió seguirles el juego.

La conversación continuó derivándole con una "supervisora" a través de Telegram. Esta persona le prometió un pago de 5 euros por completar la tarea de dar likes en Facebook y enviar capturas de pantalla.

El hacker se arriesgó y proporcionó sus datos "todo sea por el contenido". Para su sorpresa, recibió un Bizum de 5 euros tras completar la tarea inicial. Decidió seguir realizando más tareas y acumulando hasta 15 euros.

Pero llegó el momento en que la estafa se volvía real cuando le propusieron un "gran trabajo": pagar 60 euros para ganar 84 en solo cinco minutos. Aquí el hacker ya decidió jugar con ellos, falsificando una captura de pantalla para hacerles creer que había realizado el pago. La estafa no coló y "la relación se enfrió".

Al ver que no podía sacarles más dinero y que los estafadores también estaban comenzando a sospechar, dejó la conversación de Whatsapp ahí ganado 15 euros y convirtiendo al estafador en el estafado. "No hagáis el cafre imitándome. Yo es que soy tonto y me gusta jugármela." y así finaliza el hilo El Sabueso de Linux.