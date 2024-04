Así es la viral historia del hacker que consiguió estafar a unos estafadores

Las estafas online cada vez son más frecuentes. De hecho, seguro que a cualquiera de los que nos estáis leyendo os han tendido alguna vez una trampa para ver si picáis. Pero la cosa cambia por completo si los delincuentes tratan de estafar a un hacker. Esto le ha pasado a un usuario de Twitter/X que ha conseguido dar de su propia medicina a los estafadores.

El Sabueso de Linux —nombre de usuario de nuestro protagonista de hoy— es hacker y durante las últimas horas se ha hecho muy viral el hilo en el que expone cómo ha destrozado la estafa a unos estafadores que intentaron hacerle el lío, además de salvar a las víctimas que ya habían caído.

Todo empezó cuando le llegó un SMS más que sospechoso. Este mensaje contenía un link que dirige al usuario a una web réplica del servicio de mensajería UPS, simulando que el receptor del SMS tiene un paquete pendiente de entrega. Después, la web le pide su tarjeta de crédito. En el caso de que se introduzcan los datos, "se genera un "paquete" que se envía a los estafadores". "También tenemos que mandar nuestra dirección de facturación. Es decir, mandamos dos paquetes. Los estafadores cogen ambos y los almacenan en su base de datos", explica el hacker en su hilo.

Entonces llega el golpe de efecto: el hacker llena las bases de datos de los estafadores con "basura aleatoria". "He capturado los dos paquetes y los he replicado en Python [...] Capturarlos y replicarlos aleatoriamente no es difícil. Pruebo a ejecutarlo una vez. Éxito. Además con datos bastante convincentes. Uno solo no va a hacer nada, pero las otras 10.000 que les he mandado… esas a lo mejor sí", ha zanjado El Sabueso de Linux, quien se ha convertido en un nuevo héroe de Twitter/X.