La genial repuesta por WhatsApp del escritor Juan Gómez Jurado a un estafador

Vivimos en la era de Internet, los teléfonos móviles y las redes sociales donde las estafas, la protección de datos y la ciberseguridad son problemas muy importantes.

Recientemente intentaron estafar al conocido escritor español Juan Gómez Jurado que lejos de picar el anzuelo lo aprovechó para reírse con ingenio y clase de la persona que estaba intentando engañarle.

"Para evitar las estafas por WhatsApp haced preguntas de seguridad como yo. Seguidme para más consejos contra la ciberdelincuencia", ha tuiteado el escritor en una publicación que ya ha sido vista por más de 800.000 personas.

El estafador, que no sabemos como se había hecho con el móvil de Gómez-Jurado, intentó hacerle el famoso timo del hijo en apuros sin éxito alguno.

"Hola, papa, soy yo, tuve un accidente. Me han dejado este móvil para que contacte contigo", empieza diciendo el estafador.

"¿Estás bien? ¿Dónde estás?", contentesta el escritor que ya se había dado cuenta de la estafa y quería aprovecharse. "Estoy bien, en casa de un amigo. Necesito 100 euros para el taxi y para devolverle lo que me prestó, ¿Me puedes ayudar, por favor, papá? Hazme un Bizum a este número", continua diciendo el estafador.

"Por supuesto si me dices la contraseña", le dice Gómez-Jurado sorprendiendo al timador que pregunta: "Qué dices papá, qué contraseña".

"La que habíamos acordado previamente para estos casos", le dice Gómez-Jurado, pero el estafador no se acuerda y le sigue pidiendo ayuda.

"Te doy una pista: el nombre del ayudante de Batman" a lo que el estafador responde: "Robin".

Pero el giro llega después cuando Gómez-Jutado añade que "Eso lo sabe cualquiera, pero de todos los que han existido, ¿cuál de ellos es el mejor Robin?".

"Dick Grayson", responde el delincuente, que no sabemos si miró la respuesta en google, pero no era la correcta ya que el escritor sentenció: "La respuesta era Tim Drake. Ahora sé que no eres mi hijo. Ningún hijo mío daría una respuesta tan heterobásica".