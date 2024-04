El viral cartel sobre el papel higiénico en un hospital que demuestra la importancia de la comprensión lectora

Desde nuestros primeros años en el colegio nos enseñan la importancia de saber leer. Aunque te guste más o te guste menos y aunque algunos aprendan más pronto que otros, finalmente todos aprendemos a leer. Sin embargo, parece que aunque pasen los años, algunas personas no dominan muy bien la parte de la comprensión lectora.

La cuenta de Twitter @margeloz ha compartido una historia de lo más impactante y graciosa. Se encontraba en el Hospital de Jerez cuando entró al baño y se encontró este peculiar cartel, junto al que escribe "La falta de comprensión lectora es preocupante. Visto hoy en el Hospital de Jerez".

En el cartel se lee "Papel higiénico hidrosoluble. Por favor, tiren el papel higiénico en el interior del W. C.". En un primer momento puede sorprender esta petición, ya que no es normal que se pida que se tire el papel al váter, sino lo contrario, que se tire a la papelera. Por ello, una persona determinada no terminó de entender este cartel y se enfureció y terminó escribiendo "¿Y qué hago? ¿Me lo como? Poned papeleras".

Está claro que esta persona no tenía una comprensión lectora muy desarrollada y se precipitó al escribir este peculiar mensaje. Sin embargo, esto ha servido para poder reírnos con este gracioso tuit.

La publicación ha superado las 267,5 mil reproducciones y muchas personas han destacado el hecho de que hoy en día se presta poca atención a las cosas ni a lo que sucede: "Pasa incluso al conversar, la gente no tiene ganas de entender ni escuchar, solo quiere interrumpir para dar su respuesta y punto". Sin embargo, también encontramos algunos comentarios graciosos como estos "Ese se hizo unas opos y aun está traumatizado con las preguntas de "Cual de estas opciones no es la correcta?" o "No saber leer puede hacer que no sepas ¡qué... papel desempeñar en la vida!".